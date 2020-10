Donald Trump dice que solo Jesucristo es más famoso que él

Donald Trump se considera el personaje más famoso de la Historia después de Jesucristo, según proclamó en un mitin de su campaña electoral ayer jueves en la ciudad de Greenville, en Carolina del Norte, según reporta el diario Independent.

"Alguien me dijo el otro día, tú eres la persona más famosa del mundo, por mucho, y yo dije, no, no lo soy. Ella dijo, sí lo eres. Dije que no. Ella dijo ¿quién es más famoso? Dije, Jesucristo", confesó Trump durante su discurso, provocando el entusiasmo de sus seguidores.

"No voy a correr riesgos... No tengo ningún argumento… ¡Jesucristo! Déjame mirar hacia arriba y decirle que ni siquiera está cerca", dijo Trump, mirando a lo alto del cielo.

La escena transcurrió instantes después de que el presidente dirigiera sus condolencias al equipo de campaña del demócrata Joe Biden, luego de conocerse la noticia de que dos asesores suyos dieron positivo al coronavirus.

"Con máscaras, sin máscaras, todo… puedes hacer todo lo que quieras, pero ya sabes, todavía necesitas la ayuda del jefe", dijo Trump, señalando al cielo.

La utilización por parte de Trump de la frase que John Lennon dijera en 1966 en relación con Los Beattles, se produce después de que su hijo Eric Trump afirmara que el presidente "literalmente salvó el cristianismo".

"El Partido Demócrata, la extrema izquierda, se ha convertido en el partido de los 'ateos', y quieren atacar al cristianismo, quieren cerrar iglesias, pero no tienen ningún problema en mantener abiertas las licorerías", dijo el joven Trump en un comunicado.

Biden, un católico practicante, ha tratado de abrirse camino entre los votantes cristianos evangélicos, una comunidad que respaldó abrumadoramente a Trump en 2016. Más de 1.600 líderes religiosos respaldaron a Biden la semana pasada, el grupo mayor en la historia moderna que apoya a un candidato presidencial demócrata.

Las encuestas a nivel nacional dan una ventaja al candidato demócrata de casi 10 puntos sobre el presidente Trump, que en estos días parece más concentrado en asegurarse el voto de su electorado fiel que en atraer a los indecisos.

Por su parte, una encuesta del diario The New York Times conjunta con el Siena College, da una ventaja de 4 puntos, en Carolina del Norte, a Joe Biden (46%) sobre Donald Trump (42%), invirtiendo el resultado de las pasadas elecciones.

Según el diario neoyorquino, el candidato demócrata al Senado, Cal Cunningham también aventaja al republicano Tom Thillis, un escaño que podría determinar qué partido controla el Senado. Carolina del Norte está considerado en estas elecciones como uno de los estados clave para el control del Senado

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos se realizarán el próximo 3 de noviembre. Trump ha vuelto a sus actividades de campaña después de contagiarse de coronavirus y estar hospitalizado por 10 días.

En una actitud que no ha estado exenta de polémica, el mandatario estadounidense ha señalado que se siente más fuerte que nunca, por lo que no considera necesario seguir las medidas de prevención de contagio recomendadas por las autoridades sanitarias.