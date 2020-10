VIRAL: Un hombre le pide matrimonio a su novia estríper en el Booby Trap de Miami

Puede que un club de striptease no sea el sitio más romántico para muchos, ni mucho menos el lugar ideal para hacer una pedida de mano. Pero este pensamiento tradicional no impidió que un joven se declarase a su novia mientras trabajaba en el Booby Trap on the River de Brickell (Miami), muy popular en la comunidad cubana de la Ciudad del Sol y que incluso sirvió de inspiración para que Chocolate MC, Gainza y Poesía Urbana le dedicasen una canción.

Son muchas parejas las que buscan la originalidad a la hora de pedirle la mano a su amado, por eso cada día es más habitual ver a hombres y mujeres salirse de lo "normal" para sorprender con sus propuestas de matrimonio. Y así pasó el domingo en el popular local de Miami cuando un joven se arrodilló sobre el escenario mientras su novia, una estríper del famoso club, estaba trabajando.

Una inusual pedida de mano que quedó grabada por los presentes y que no tardó en comenzar a circular en las redes sociales hasta convertirse en viral.

Uno de los primeros en compartir este momentazo fue el propietario del club, Gregg Berger, que publicó el vídeo en su perfil de Instagram bajo el título "Matrimonio en el Trap". A partir de ese instante, el vídeo comenzó a difundirse en otras páginas como la cuenta lifestyle_miami, donde el clip supera los 126 mil reproducciones en tan solo tres días.

En el audiovisual se ve como el hombre se arrodilla ante su novia y le enseña lo que presumiblemente es un anillo de compromiso. Mientras tanto, la mujer, que aparece con un sugerente atuendo y medias de rejilla, no puede evitar mostrar su sorpresa echándose las manos a la cara. Toda esta escena transcurre mientras que un emocionado DJ grita "Hay matrimonio".

Por supuesto, esta historia tiene final feliz porque la joven dijo que sí.

