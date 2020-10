Yomil se defiende de duras críticas tras posar con su Audi en Cuba

A cada rato, a los artistas cubanos les gusta presumir en sus redes sociales de sus posesiones materiales y de las pertenencias que han logrado adquirir gracias al esfuerzo de su trabajo. Sin embargo, no siempre estas exposiciones públicas son muy bien llevadas por los espectadores, sobre todo si se trata de ostentar de lujo dentro de la isla, donde las carencias y las necesidades están a la orden de día.

Esto justo es lo que le ha pasado al cantante cubano de música urbana Yomil Hidalgo Puentes, quien ha recibido varias críticas por parte de los internautas tras compartir en su perfil de Facebook dos fotografías en las que aparecía posando en un residencial de playas en Cuba, donde está de vacaciones con su novia Daniela Reyes, junto a un auto de alta gama, concretamente, su Audi de color blanco que ya ha mostrado en ocasiones anteriores.

"Inflador, con tanta miseria que hay en Cuba", "Tremenda especuladera por gusto", "Así es la vida de los nuevos ricos y el pueblo muriendo de hambre", son algunos de los mensajes, ya borrados, que le han dejado sus detractores. Incluso, un seguidor fue más allá y subió en los comentarios una foto de su auto de la misma marca y le dijo: "Mejor que el tuyo y no canto".

Esta vez, el integrante de Yomil y El Dany no se quedó de brazos cruzados y no tardó en responderle: "Disfrútalo entonces, felicidades. Mi gente, aquí tienen un claro ejemplo del verdadero inflador".

Pese a que Yomil no se quedó callado, sus incondicionales también salieron en su defensa y le mostraron todo su apoyo con mensajes que escribieron en el propio post.

"Pregúntale a ese inflador a quién conoce y a quién le respetan más en el mundo. Te has ganado a tu público por tu sencillez y nobleza", "Yomil brilla con luz propia y no le hace falta ninguna vanidad para resaltar, es un niño auténtico y tiene un pueblo dentro y fuera de Cuba que le sigue. Bendiciones, te queremos", "No les hagas caso a esa gente que lo único que tienen es una envidia que se mueren", "No te dejes provocar por gente así, que lo que quieren es verte mal" y "Yomil tú eres lo máximo, eres lindo, completo por dentro y por fuera y tu música nos encanta a todos", por tan solo mencionar algunos.

La primera vez que Yomil se dejó ver junto a su Audi fue en el mes de octubre del año 2018, cuando anunció en una publicación en Instagram que había adquirido el auto como autoregalo por su 27 cumpleaños.

Luego, en 2019, su automóvil volvió a estar en el ojo de la polémica, después de que el cantante urbano confesó en una publicación que hizo en sus historias que su Audi en Cuba valía 150 mil dólares al cash y su casa más de medio millón.

