Yomil reacciona al atrevido y ajustado look animal print de su novia Rodmelis

Rodmelis Núñez, la nueva novia del reguetonero cubano Yomil Hidalgo, volvió a poner las redes sociales a arder al compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotos con un ajustado conjunto de estampado guepardo con el que acompañó al cantante en uno de sus conciertos en La Habana.

El look, que Rodmelis resumió con el caption «afro energy », combinaba un mono ceñido de animal print en tonos naranja, marrón y negro.

Los accesorios completaban la apuesta: collar choker dorado, aretes, anillos y un collar colgante que acentuaban la estética oscura y editorial de las imágenes.

Rodmelis posó con actitud segura frente al espejo, cámara Canon en mano, en ambientes de iluminación tenue que le daban a las fotos un aire de producción de moda.

Yomil no tardó ni una hora en aparecer en los comentarios. Desde su cuenta verificada dejó escrito «Caña mía », una reacción que acumuló 14 me gusta y se convirtió en el comentario más destacado de la publicación.

No fue la primera vez. Cuatro días antes, cuando Rodmelis publicó unas fotos en la playa con el texto «sal, sol y paz », Yomil ya había comentado «La cara que me parte », un piropo que cosechó 204 me gusta y dejó claro que el artista no tiene ningún reparo en demostrar públicamente lo que siente.

Los seguidores de la pareja inundaron la publicación con mensajes que no dejaban lugar a dudas: «Cosita bien hecha », «lo más hermoso de miami!!!», «La exotica » y «STUNNING » fueron algunos de los comentarios que se acumularon en pocas horas.

La relación entre ambos fue oficializada por Yomil el 13 de mayo con fotos románticas en la playa al atardecer y un mensaje directo: «Quiero presentar oficialmente a mi chica, su nombre es @rodme_nc y es quien me ha tenido enamorado desde hace un tiempo». Esa publicación superó los 44,600 me gusta y 2,200 comentarios en pocas horas.

El pasado domingo, la pareja apareció de la mano en el Johnny Club de La Habana, y durante una entrevista previa al show, al preguntarle si estaba enamorado, Yomil respondió sin dudar: «Sí, sí, sí, es posible».

Rodmelis es una creadora de contenido digital cubana con alrededor de 131,000 seguidores en Instagram que vive entre Cuba y Estados Unidos y publica contenido de moda, viajes y estilo de vida.

Esta es ya la tercera aparición pública destacada de la pareja en redes en menos de dos semanas, y cada una ha generado conversación inmediata: con Yomil comentando, los seguidores reaccionando y el look de Rodmelis como protagonista, la nueva etapa sentimental del reguetonero cubano tiene todos los ingredientes para seguir siendo tendencia.