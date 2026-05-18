¡Disfrutando en La Habana! Yomil presume su amor por su novia Rodmelis y confirma que está enamorado

Yomil Hidalgo y Rodmelis Núñez volvieron a encender las redes con una nueva historia juntos. Apenas días después de que el reguetonero cubano confirmara públicamente la relación, ambos reaparecieron disfrutando de una salida nocturna cargada de complicidad: luces tenues, neones de fondo y un gesto que no pasó desapercibido, Yomil acercándose cariñosamente a la mejilla de la joven mientras los dos sonríen con total naturalidad.

Pero además de dejarse ver de lo más acaramelados tras hacer oficial su romance, también se les vio juntos en un video publicado por La Familia Cubana. La pareja llegó de la mano a un concierto que ofreció Yomil.

Durante la entrevista previa al show la periodista le preguntó directamente si estaba enamorado. La respuesta de Yomil fue sin rodeos: «Sí, sí, sí, se puede».

El cantante fue más allá y habló abiertamente sobre lo que siente: «conectamos muchísimo y tenemos casi los mismos gustos. Y aparte de este proceso, también creo que me está inspirando también a coger los horizontes y a ver, a respirar otros aires».

Los seguidores estallaron en comentarios. «Se le ve feliz», escribieron varios usuarios. Otros compararon esta etapa con su relación anterior y celebraron que el artista esté rehaciendo su vida sentimental.

El romance no es una sorpresa para quienes siguen de cerca la vida del reguetonero. El pasado 13 de mayo, Yomil presentó oficialmente a Rodmelis como su novia en Instagram con fotos románticas en la playa al atardecer, escribiendo: «les quiero presentar a mi jevita oficialmente, ella se llama @rodme_nc y es la que desde hace un tiempo me trae enamorado». Esa publicación superó los 44,600 likes y los 2,200 comentarios en pocas horas.

Rodmelis Núñez es una creadora digital cubana radicada entre Cuba y Estados Unidos, con 131,000 seguidores en Instagram, donde comparte contenido de moda, viajes y restaurantes de lujo. No es una desconocida en el mundo urbano cubano: su vínculo con la farándula incluye un pasado cercano a El Taiger, a quien dedicó un emotivo homenaje tras su fallecimiento en octubre de 2024, y apareció en el videoclip de «Remember Me» de Alain Daniel y Alexander Delgado (Gente de Zona) en 2022.

Esta nueva etapa sentimental llega después de que Yomil confirmara su ruptura con Daniela Reyes en junio de 2025, tras cinco años de relación. En marzo de 2026 se declaró públicamente soltero, y a finales de ese mismo mes publicó una historia abrazando a una mujer con el mensaje «De miel», lo que ya había disparado las primeras especulaciones.

Con amor confirmado, disco nuevo en marcha y conciertos que agotan entradas, queda claro que cualquier movimiento de Yomil —dentro o fuera del escenario— se convierte de inmediato en el tema del momento entre sus fans.