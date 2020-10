Yomil y Daniela Reyes cuentan sin filtros todo sobre su relación

Daniela Reyes y Yomil Hidalgo son, sin dudas, la pareja del momento en Cuba y su relación ha sido muy bien acogida por sus fans. Tanto, que no han parado de recibir preguntas y peticiones de que lo cuenten todo sobre su relación.

¡Y aquí está! La pareja ha respondido las múltiples preguntas de sus seguidores con lujo de detalles, sin filtro y con una complicidad explosiva.

La youtuber de 22 años y el cantante de 29, que no pararon de intercambiar caricias y arrumacos, contaron que una de las cosas que más los une es el café y que también disfrutan mucho conversar, estar juntos en casa y ver documentales.

"Ustedes que me siguen saben que yo soy fiel seguidora del café y me uní con mi media naranja", dijo Daniela, mientras Yomil aseguró que "somos los cafeteros de Cuba".

Precisamente, mientras la joven actriz preparaba café, la pareja contó que llevan tres meses de relación y dos viviendo juntos en la casa de Yomil en el Casino Deportivo. Esta es la primera experiencia de convivencia de la youtuber con una pareja.

El reguetonero confesó que desde que vio a Daniela por primera vez hace tres años, quedó prendado. Sin embargo, no fue hasta que se mudó al Casino Deportivo que se tropezó en la calle con la youtuber, quien también vivía en ese barrio.

A partir de ahí, comenzaron a intercambiar mensajes en redes, hasta que finalmente tuvieron su primera cita. Para Daniela fue una sorpresa descubrir que Yomil no es el tipo duro y agresivo que proyecta en sus redes, música y videoclips.

"Cuando lo conocí, lo que me enamoró, me deslumbró, me ilusionó es que es muy conversador y sumamente cariñoso. Eso me tiene a mí enamorada y creo que eso nadie se lo imagina", contó.

Otra de las preguntas de los seguidores que más se repitió fue la relacionada con los hijos. A pesar de que la pareja dijo que les encantaría que la relación se consolidara y tener bebés, esto es un proyecto a más largo plazo, pues por ahora no solo están conociéndose, sino que están enfocados en sus carreras.

