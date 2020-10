Donald Trump sobre ayuda económica por el coronavirus: “Quiero el dinero esta noche"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump culpa a la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, de retrasar la ayuda económica para paliar la crisis del coronavirus.

Trump replicó el ultimátum de forma contundente en una televisora de Milwoukee hoy: “Quiero el dinero esta noche, pero Nancy Pelosi no lo quiere aprobar porque ella piensa que es políticamente bueno para ella que no se apruebe […] Ella quiere a estados manejados pobremente por los demócratas y nosotros no queremos eso. No creo que ella quiera aprobarlo, incluso si le damos el dinero para esos estados demócratas”.

En una carta el sábado a sus colegas, Pelosi dijo: “Esta propuesta equivalía a un paso adelante, dos pasos atrás. Cuando el presidente habla de querer un paquete de ayuda más grande, su propuesta parece significar que quiere más dinero a su discreción para otorgar o retener”.

Por otra parte, Donald Trump, tres días antes en una entrevista de campaña declaró sobre Pelosi: “a ella no podría importarle menos nuestros trabajadores, a ella no podría importarle menos nuestra gente”.

La polémica sigue abierta, y justo ayer Pelosi le había dado un ultimátum de 48 horas a Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, para llegar a un acuerdo sobre el plan de contramedidas económicas propuestas por los republicanos antes de las elecciones.

Por un lado, Pelosi y sus iguales demócratas intentan subir el presupuesto por encima de dos billones de dólares para afrontar el gasto público y el apoyo a los pequeños negocios; mientras que, por otra parte, los republicanos, con Mitch McConnell a la cabeza, intentan optimizar los gastos al perseguir los beneficios políticos de un plan de contramedidas económicas a las puertas de las elecciones.

La batalla es parte del tono de conflicto al interior de la política estadounidense en medio de una pandemia sin precedentes internacionales. Pelosi afirma que hay asuntos que decidir, como “temas de lenguaje” y “cómo gastar el dinero” que no podrán estar listos en tiempo antes de las elecciones, si no se llega a un acuerdo antes del miércoles 21 de octubre. Mientras Donald Trump demanda el acuerdo inmediatamente, consciente del costo político que significaría

El plan ha sido vetado antes por los demócratas, quienes intentan jugar la carta de las elecciones para lograr un mayor beneficio público.