Ozuna: "Me voy a retirar hasta que todo vuelva a la normalidad"

Tristes noticias para los fans de Ozuna: el reguetonero se retira de la música hasta que todo vuelva a la normalidad y pase la crisis del coronavirus.

La noticia ha pillado por sorpresa a los seguidores del artista puertorriqueño, quien recientemente estrenó su cuarto álbum de estudio ENOC, un trabajo que le está dando muchos frutos y del que ha estado publicando novedades hasta la semana pasada.

El intérprete de Caramelo dio la noticia de su cese temporal a través de Twitter, donde escribió el siguiente comunicado: "Me voy a retirar hasta que todo vuelva a la normalidad!!!! F*** COVID".

Hasta la semana pasada, el cantante ha estado publicando nuevo material correspondiente a su último trabajo discográfico ENOC y lanzó el videoclip de Del Mar junto a Doja Cat y Sia. Por esto, la noticia ha pillado de imprevisto a sus incondicionales, que han expresado la tristeza que les produce su retirada en la misma red social.

"Ninguna epidemia vale la pena privarse de un trabajo que ama. Es fácil irse, pero que difícil regresar. Es como escalar una montaña. Un ejemplo es Don Omar. La gente encuentra rápidamente nuevos ídolos. ¡No te castigues, no tienes la culpa de este problema!", "Entiendo que estarás pasando por momentos difíciles, pero por favor no te retires", "Busca soluciones y no se estrese, ¡que eso no lo lleva a sus metas ni al éxito! La gente te sigue y te ve como ejemplo, dales esperanza, tú puedes. Un abrazo". "Ahora es cuando más nos hace falta tu música y yo siempre busco apoyo en ella, no puedes dejarla así por así, negrito", son algunas respuestas que se leen debajo del tweet.

Aunque también hay quienes apoyan su decisión y le animan a tomarse un descanso en estos momentos para disfrutar de su familia y volver con más fuerza y nueva música: "Aprovecha en pasar lindos momentos con tu familia. Luego, regresa a la música recargado y con más fuerza".

Por otra parte, muchos de sus incondicionales esperan que este mensaje lo haya escrito en un momento de impulsividad y que realmente no se vaya a retirar de la música, ya que la crisis por la pandemia no tiene fecha final establecida, de momento.

¿Qué te parece la decisión de El Negrito de Ojos Claros?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.