Así están grabando Ozuna con Dany Ome y Kevincito El 13 el videoclip de su canción de reparto

Ozuna, Dany Ome y Kevincito El 13 ya están grabando el videoclip de su primera colaboración de reparto cubano, y las imágenes del set han comenzado a circular en redes sociales.

El usuario de Instagram Harvynsito Rodríguez publicó este miércoles un video de un minuto que muestra a los tres artistas en plena grabación, con un escenario que llama la atención por su elemento decorativo central: dos cabinas telefónicas rojas estilo británico con la palabra "TELEPHONE" inscrita en cada una.

El set cuenta con paredes blancas, suelo de concreto pulido e iluminación rojiza de fondo, mientras los artistas aparecen con looks urbanos: cadenas doradas, gorras y chaquetas.

El videoclip corresponde al primer tema de reparto que el dúo cubano graba junto al astro puertorriqueño, una colaboración que Dany Ome describió el martes como "EL REPARTO MÁS DURO QUE TIENE Cuba".

El anuncio del proyecto había encendido las redes desde el martes, cuando Dany Ome compartió un adelanto de un minuto de la canción que acumuló más de 668,000 reproducciones, 141,000 likes y más de 1,100 comentarios en pocas horas.

La letra ya se le está quedando grabada a quienes la escuchan: "Me enredé contigo y fue / Te sentí necesidad / En tu cejita me metí / Tú me llevaste hasta atrás / Niña, no te despidas / Si te bailas, antes que te vayas, párteme la vida / Tú eres el amor de mi vida".

Al publicar el adelanto, Dany Ome acompañó el clip con un mensaje directo a sus seguidores: "El Género Se Llama reparto. Gracias Ozuna por la oportunidad… está sale ya mismo. Puerto Rico y Cuba. Déjense sentir, familia".

La expectativa es aún mayor porque Dany Ome confirmó que no es una, sino dos canciones de reparto las que el dúo tiene grabadas con Ozuna, lo que multiplica las posibilidades de un lanzamiento por partida doble.

La colaboración es considerada por la comunidad del reparto cubano como un hito histórico para el género, dado el alcance global de Ozuna, uno de los artistas latinos más escuchados del mundo.

El reparto cubano atraviesa un momento de expansión internacional sostenida, impulsado también por hitos como la presencia de Bebeshito en la Billboard Latin Music Week 2025, que marcó un antes y un después para el género en los escenarios globales.

"Creo que la mejor colaboración del género con un artista internacional hasta ahora es esta".