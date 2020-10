José Daniel Ferrer: Gente de Zona merece reconocimiento en vez de ataques

El opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), ha calificado de “muy pero que muy valioso” el paso dado por el dúo Gente de Zona, que recientemente se manifestó de forma abierta en Miami contra el régimen cubano.

“Estar del lado del opresor es malo. Que pasa el tiempo y uno se mantenga del lado del opresor es aún peor, pero si pasa el tiempo y uno rectifica y se pone del lado del bien, de la justicia, del pueblo, eso es muy bueno. Eso resulta positivo y merece reconocimiento. No ataques”, dijo en Ferrer en declaraciones recogidas por Cubanet.

“Si encima eres un artista, científico o cualquier otra persona famosa y rectificas tu rumbo y te pones del lado de tu pueblo oprimido, del lado de la justicia, del lado de verdad, ese paso que diste es muy pero que muy valioso. A quien solo afecta, a quien solo debería dolerle es precisamente a la tiranía”, añadió.

“Por eso mi aplauso y mi reconocimiento al dúo Gente de Zona, también a Descemer Bueno y a todos los artistas que dan un paso positivo como el que ellos han dado”, concluyó el opositor, no sin antes exhortar a todos los artistas que todavía están del lado de la tiranía o que guardan un silencio cómplice ante los abusos a aprender de quienes “sí han tomado conciencia y han hecho lo justo y lo correcto”.

Tal como ya sucedió en días pasados, el citado medio recogió opiniones de otros cubanos residentes en Santiago de Cuba.

Uno de los entrevistados manifestó que Gente de Zona simplemente se puso del lado del pueblo, de quienes los hicieron a ellos, de la gente que le dieron la popularidad que hoy tienen. Se pusieron “del lado del cubano oprimido, del lado de la verdad. Del lado en que debe estar todo el cubano digno que hay en el mundo”, precisó.

También se manifestaron a favor de las declaraciones de los dos artistas un campesino que elogió que se hayan puesto de lado de la “gente de a pie”. En esa misma cuerda opinó otra joven que celebró que Randy Malcom y Alexander Delgado hayan conseguido librarse del yugo con que que viven la mayoría de los cubanos en la isla.

“No es mentira lo que dicen”, reconoció otro joven que ratificó que ciertamente los cubanos están pasando trabajo y hambre.

Tampoco faltó quien deseó que no sea solamente Gente de Zona, Descemer Bueno u otros artistas quienes reaccionen, sino que instó a todos los cubanos a abrir los ojos “para tener derecho a decidir lo que uno quiere”.

No obstante, los cubanos residentes en la isla mantienen diversos criterios sobre el repentino cambio de postura política del famoso dúo de reguetón Gente de Zona, según se evidenció en un reportaje anterior -también de Cubanet- en el que no faltó quien los trató de cobardes por dárselas de valientes donde saben que pueden serlo (en Miami); quienes no creen en la sinceridad de los músicos o quienes consideran que el reconocimiento de la opresión del gobierno cubano llega tarde.

En el Free Cuba Fest de Miami, el pasado fin de semana, ambos cantantes pidieron libertad para el pueblo cubano y el fin del régimen dictatorial. "¡Abajo la dictadura!" fue el broche de oro a un cambio de actitud que ya se venía perfilando desde hace semanas.

Ante la rotundidad de la frase, fueron catalogados de inmediato por la prensa oficialista cubana como "los nuevos timadores de Miami".

Randy Malcom y Alexander Delgado en una entrevista ofrecida a Mario Vallejo, para Univisión 23, se mostraron visiblemente afectados por no poder volver a Cuba, una inevitable consecuencia tras su abierta toma de partido.