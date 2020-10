Gente de Zona: "Lo que más duele es no poder volver a Cuba"

El destacado dúo de reguetoneros Gente de Zona ofreció una entrevista en que se mostraron visiblemente afectados por no poder volver a Cuba tras tomar partido, en el Free Cuba Fest de Miami, contra el régimen opresor que gobierna la isla.

En entrevista ofrecida a Mario Vallejo, para Univisión 23, ambos cantantes se mostraron profundamente sentidos por no poder volver a Cuba. Gente de Zona indicó que sí existe una dictadura y que están abiertamente en contra del gobierno de La Habana.

"Lo más doloroso que tiene esto para mi es no poder regresar a mi país", expresó Alexander Delgado cubriendo sus ojos con unas gafas de sol para que no se viera lo visiblemente afectado que lo deja la decisión que han tomado.

Randy Malcom por su parte, con la voz entrecortada explicó en la entrevista que tiene a su mamá en Cuba y que esta distancia de su familia es muy dolorosa para él, sobre todo por la avanzada edad y el estado de salud de su abuelo.

"Mi abuelo en Cuba se está muriendo y no lo voy a poder ver, no, pero me siento bien conmigo mismo..." señaló Randy.

Ante la pregunta de lo que le pudiera pasar a la familia en Cuba como represalia frente a la posición adoptada por los músicos de Gente de Zona, abiertamente contraria al gobierno, ambos respondieron que confían en que no les pasará nada a sus familiares y si pasara, ya hay un testimonio ante las cámaras con esta entrevista.

Los cantantes en su actuación en el Free Cuba Fest de Miami, pidieron libertad para el pueblo cubano y el fin de la dictadura.

"Nos medíamos a raíz del miedo que sentíamos, por la convivencia de nosotros en nuestro país, por tener familia (allí), mi mamá, mi hija en Cuba. Navegábamos con el miedo de decirlo", señaló Alexander en referencia al temor que sentía de tomar partido y aclarar su postura política.

Los músicos indicaron que durante mucho tiempo intentaron quedar bien con el público de ambos lados del mar. Randy comentó que como artistas vivían en una encrucijada, porque ellos quieren hacer música, pero se ven continuamente entre la espada y la pared.

"Quiero decir cosas que están pasando. ¿Por qué no las puedo decir si tengo voz para que me escuchen, para ver si hay un cambio?... Llevamos cargando con esto 6 años", comentó Malcom.

Alexander por su parte señaló que no existen vínculos entre Gente de Zona y los políticos cubanos o sus familiares. No hay otra relación que la de un fanático y un artista.

"Abajo la dictadura" fueron las palabras de cierre del concierto ofrecido por Gente de Zona en Miami este fin de semana, en un escenario que reunió a artistas cubanos que están en contra del régimen totalitario de La Habana.

Inmediatamente la prensa oficialista cubana la emprendió este domingo contra el dúo de reguetoneros. Un artículo aparecido en el portal web CubaSí calificó a los cantantes como “los nuevos timadores de Miami”. Alexander Delgado y Randy Malcom fueron acusados de ser "sumisos" ante uno de los productores del evento, el presentador Alexander Otaola.