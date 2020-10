J Balvin rompe el silencio tras recibir duras críticas por maltrato animal

J Balvin se ha pronunciado en las redes sociales después de la ola de críticas que recibió por mostrar una imagen de su perro Enzo en su cuenta de Instagram en la que se podía ver a la mascota con la cola pintada de varios colores.

En consecuencia, el famoso cantante urbano colombiano fue acusado de maltrato animal, al igual que su novia Valentina Ferrer, quien también posó en su perfil de dicha plataforma junto al perro teñido.

"Amo a Enzo pero no comparto que tiñan a los perros", "Y dale con pintar al perro, que mal que fomenten ese tipo de cosas", "Por qué teñirle el pelo al perro?", "Debería acusarlos de maltrato animal" o "No entiendo cómo hay gente que le felicita que tiña la cola del perro", fueron algunos de los comentarios que recibió la pareja.

Ahora, el intérprete de Billetes azules ha roto el silencio para defenderse de las distintas acusaciones y ha compartido un texto acompañado de varias fotos de Enzo en las que aparece nuevamente luciendo el mismo estilismo.

J Balvin aseguró que en ningún momento ha cometido maltrato animal, pues los colorantes que se utilizaron para pintar a su mascota fueron veganos a base de agua y vinagre y están aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos.

Además, el reguetonero aprovechó para alertar a sus fanáticos a que no probaran en casa este tipo de experimentos con sus mascotas, pues a Enzo se lo hicieron unos profesionales.

"Este es mi parcero Enzo, su cola no fue maltratada en ningún momento, es blanca del todo y el colorante es a base de vinagre y agua, un producto vegano que no tiene ninguna relación con animales o maltrato y está aprobado por la FDA, es decir, amo a mi perro a conciencia. Por favor, esto solo lo hacen profesionales, no lo hagan sino con lo que saben del tema, porque no es el mismo producto que se usa en humanos y pueden hacer mucho daño", comentó J Balvin.

