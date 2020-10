Viral: El impresionante salto de un policía en una carretera de Miami para atrapar un motorista

Gracias al poder de difusión que tiene las redes sociales podemos ser testigos o volver a revivir desde nuestros dispositivos electrónicos muchos de los acontecimientos que tienen lugar desde cualquier parte del mundo.

Ese ha sido el ejemplo de este vídeo que ha comenzado a circular gracias a un perfil de Instagram, en el que se puede apreciar, incluso en cámara lenta, el impresionante salto que ejecutó un policía en una carretera de Miami (Florida) para atrapar un motorista.

A pesar de la popularidad que ha alcanzado el audiovisual y las más de 10 mil visualizaciones que acumula en apenas unas horas, varios han sido los internautas que no han visto con buenos ojos la maniobra del agente y la han tachado de exagerada así como de "abuso de poder".

"¿Por qué tiene que saltar así? con agarrarlo por las manos creo que era lo mismo jejeje, estos policías exageran", "Abuso de fuerza policial" o "Como les gustan las películas de acción, puro teatro y abuso de poder", son algunos de los comentarios negativos que ha generado el vídeo.

Otros espectadores, sin embargo, sí que han estado de acuerdo con la ejecución del policía y lo han aplaudido por detener en tales circunstancias a un ciudadano que ha incumplido la ley en medio de una vía pública.

"Nada de abuso policial, por favor, ya estamos que la policía no puede ni levantar un dedo y ya es abuso, lo que hay en la calle no es fácil", "Muy bien señor agente, ojalá todos fueran como usted", "Miami se ha vuelto un pueblo sin ley. Cada vez da más asco vivir aquí. Hay que orar por que mejore" y "Muy bien hecho, para que aprendan a cuando se les pone la sirena hay que detenerse y no seguir corriendo", han escrito quienes defienden la reacción que tuvo el agente.

Y tú... ¿qué opinas?

