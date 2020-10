Cinco tomates pequeños por 170 pesos: Fotógrafo cubano muestra la compra en un mercado en La Habana

El fotógrafo cubano Iván Soca Pacual denunció que le cobraron 170 pesos por la compra de cinco tomates en un mercado de La Habana.

Por si fuera poco, los tomates eran chiquitos y aún no estaban maduros, dijo el fotógrafo.

"A dónde iremos a parar", se preguntó.

Soca Pascual recordó que anteriormente había comprado dos mangos por setenta pesos cubanos.

Por su parte, la periodista Miriam Celaya González también relató que con 63 pesos compró en un agromercado 4 pepinos (18 pesos), un mazo de zanahorias (20 pesos) y un aguacate por el precio de 25 pesos.

"¿Qué salario o pensión en Cuba podrá cubrir los costos de la alimentación? Esta pequeña compra de 63 pesos (cup) puede darnos una idea aproximada", sostuvo la periodista.

"El bolígrafo en la foto da la referencia del tamaño de los productos. Eso sí, la tierra adherida a ellos es gratis", agregó.

Ambos post en redes sociales han causado mucha indignación entre los internautas. La periodista Yoani Sánchez comentó este último: "Los precios cada vez suben más. Hoy reaparecieron los vendedores informales de cebolla en mi barrio... pero olvídate... una ristra de cebolla ya cuesta más que una pensión mensual. ¿Qué jubilado puede permitirse gastar todas sus entradas en eso?", dijo.

"Es el inicio de la mayor catástrofe económica que vamos a vivir", dijo otro de los comentaristas en el post del fotógrafo.

"Yo no me he podido comer un tomate este año y me encantan por lo que veo no me lo comeré. Iván córtalo bien finito para que te dure", le dijo una amiga.

Los altos precios de los pocos productos que están a la venta en la Isla siempre genera estupefacción en un país donde el salario medio mensual es unos 30 CUC.

En el caso del arroz, un producto base en la dieta del cubano, ha subido su precio hasta seis veces más desde que comenzó la pandemia de coronavirus en la Isla, llegando a tener precios de hasta 25 pesos la libra.

En una ocasión un cubano denunció el alto costo que debió pagar para obtener unas costillas de cerdo: “Esto costó 24 cuc, 12 libras, cómo podría vivir un pueblo con tranquilidad con estos precios y en otras provincias está aún más cara. Están obligando al pueblo a cometer delitos, están obligando al pueblo a pensar diferente, a decir lo que siente aun cuando el miedo los limita, están obligando al pueblo a emigrar”, agregó.

Una situación similar sucede con las nuevas tiendas en Moneda Libre Convertible que abrió el gobierno para la recaudación de divisas ante la crisis. Los precios siguen provocando malestar en la población.

Por ejemplo, un paquete con carne de pavo tiene un valor de 71.25 dólares en una de estas tiendas, mientras que una pierna ahumada tiene el precio de 224 dólares.