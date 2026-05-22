Creador de contenido rechaza promocionar combos de comida para Cuba: «Aquí la gente no puede comprar eso»

El creador de contenido cubano Robert Evangelista publicó un video en Instagram en el que rechazó públicamente las propuestas de varios negocios para que promocionara combos de comida y envíos de alimentos a Cuba, argumentando que su audiencia —compuesta principalmente por cubanos que viven en la isla— no tiene capacidad económica para comprar esos productos.

Evangelista explicó que durante las últimas tres semanas más de cuatro empresas le escribieron con esa propuesta, y que su respuesta fue un no rotundo en todos los casos.

«Yo no promociono envíos de comida ni combos de comida para Cuba. ¿Tú sabes por qué? Porque el cubano que vive aquí dentro de Cuba, mi público, que me ha hecho crecer en Instagram, que me ha hecho crecer en Facebook, que me ha hecho crecer en TikTok, se está muriendo de hambre y tiene que ser mago para poner un pedazo de mortadella podrido a sus hijos ahí arriba de la mesa», afirmó el creador.

Evangelista reveló que le ofrecían 700 dólares por promoción, cifra que rechazó sin dudar. «Mi conciencia y mi dignidad no valen setecientos dólares», dijo con firmeza.

El creador fue directo al señalar que sería una hipocresía pedirle a su público que compre productos que sabe que no puede pagar. «No tengo el coraje para decirle a alguien: cómprate un combo de comida, cuando yo sé que las personas que me siguen a mí no se lo pueden comprar», explicó.

También lanzó una crítica velada a otros creadores de contenido que sí aceptan ese tipo de publicidad. «Hay más creadores. O están los del lado de allá, que son todos unos hipócritas», señaló, antes de cerrar el video con un mensaje directo a los negocios interesados: «A mí no me escriban más, que yo no hago promociones».

El rechazo de Evangelista refleja una realidad que los datos confirman. Según la encuesta «En Cuba Hay Hambre 2025» del Food Monitor Program y Cuido60, publicada este mes, el 33,9% de los hogares cubanos reportó que al menos una persona se fue a dormir con hambre en 2025, frente al 25% registrado en 2024.

La brecha entre los precios de esos combos y el poder adquisitivo real de los cubanos es abismal. El salario medio mensual en Cuba en 2025 fue de 6,930 pesos cubanos, equivalente a apenas unos 13 dólares al tipo de cambio informal, mientras que los combos de comida que se ofrecen desde el exterior oscilan entre 64 y 170 dólares.

Los precios de los alimentos básicos en la isla agravan aún más el panorama. En La Habana, una libra de lomo de cerdo cuesta entre 900 y 980 pesos cubanos y un huevo ronda los 100 pesos, cifras que superan con creces lo que la mayoría de las familias puede destinar a la alimentación diaria.

Evangelista es conocido por sus videos de humor y sátira social sobre la crisis en Cuba, con presencia en Instagram, Facebook y TikTok. En marzo participó junto a la reina de belleza Leah Reyes en una campaña de ayuda humanitaria para más de 40 familias vulnerables en la isla.

El Programa Mundial de Alimentos advirtió en febrero de este año que Cuba enfrenta crecientes dificultades para la seguridad alimentaria, agravadas por la escasez de combustible y la suspensión de suministros desde Venezuela, una crisis que el 80% de los cubanos considera peor que el Período Especial de los años noventa.