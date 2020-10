Al menos 26 familias cubanas ganaron y no saben si perdieron la Lotería de Visas DV-2020

Al menos 26 familias cubanas que ganaron la Lotería de Visas DV-2020 se han juntado en la Isla para reclamar una solución y no dar por perdida la posibilidad de emigrar legalmente a Estados Unidos. A día de hoy han perdido la posibilidad de renovar sus visados vencidos debido al cierre de las fronteras en Cuba y Guyana por el coronavirus.

Misleidys Morales del Rosario es una madre cubana de Jatibonico (Sancti Spíritus), ganadora del sorteo. Con el visado estampado en los pasaportes de su familia se quedó sin poder viajar a Estados Unidos porque Cuba cerró las fronteras el pasado 24 de marzo por la pandemia y las abrió el 15 de octubre, dos semanas después de que acabara el año fiscal en Estados Unidos y cerrara el plazo oficial para emigrar. Para entonces su visado había expirado.

"Me sentí tan contenta, pero tan contenta cuando me llegó (la Lotería de Visas) que hasta un dolor de pecho me dio. Ahora ese dolor se está multiplicando, pero en el corazón: es mucho el sufrimiento que estamos pasando día a día", dice a CiberCuba.

A Morales le dieron le dieron cita para Guyana el 13 de febrero de 2020. Una vez en la entrevista del visado, en la Embajada de Estados Unidos en Georgetown, le faltaban los antecedentes penales de uno de sus hijos. Cuando ella hizo el papeleo en Cuba, él tenía 15 años, pero cuando viajaron ya había cumplido 16.

En Guyana le dieron la oportunidad de regresar a Cuba y enviar el papel que le faltaba y los pasaportes por correo. Finalmente su visa le llegó un 16 de marzo, pero no pudo ir a recogerla hasta finales de abril porque La Habana estaba confinada. Para entonces, la Isla llevaba casi un mes con las fronteras cerradas.

A Misleydis Morales se le venció su visa el pasado 5 de agosto. "Estoy aquí [en Cuba]. Me quedé aquí y no pude viajar debido a que me cerraron la frontera y hasta ahora no he podido hacer nada. No tengo adónde dirigirme. Me siento mal. Me siento afectada porque tuve mi visa para entrar en los Estados Unidos y no pude hacerlo. Quisiera que todo se arreglara y hubiera un acuerdo a ver si nosotros, que ya tenemos esa visa, pudiéramos ir a Guyana y renovarla para juntarnos con nuestras familias".

De momento, la Embajada de Estados Unidos en Guyana ya les ha dicho que no renovará esos visados. Morales es una de las, al menos 26 familias cubanas ganadoras de la Lotería de Visas DV 2020, a las que se les venció la visa y quedaron atrapados en Cuba durante el cierre de fronteras.

Yoanki Valiño Fernánez: "Lo estamos pasando bastante mal"

En su misma situación está Yoanki Valiño Fernández. Él también ganó la Lotería de Visas DV 2020 y tenía los billetes suyo, de su esposa y su niña comprados para viajar a Guyana el 24 marzo, el mismo día que Cuba cerró las fronteras. Le habían programado el chequeo médico para el 27 de ese mismo mes y su entrevista del visado para el 3 de abril. Pero no pudieron viajar.

Desde la Embajada de EE.UU. en Guyana le explicaron que tendría que reprogramar su entrevista. Luego vino la Proclamación Presidencial 10014, de Donald Trump, del 22 abril (prorrogada en junio) que paraliza hasta el 31 de diciembre próximo la concesión de visados a todo extranjero que suponga un peligro para la recuperación del mercado laboral en Estados Unidos, por la crisis de la COVID-19.

"Después de la decisión del juez Amit Mehta pensábamos tener un alivio, pero no fue así. Nos llegaron muchos correos pidiéndonos que reprogramáramos la entrevista, pero debido a la pandemia no fue posible asistir a ninguna. Ahora después de la demanda no sabemos qué va a pasar con nosotros", comenta a este diario.

"Lo estamos pasando bastante mal pues nada concreto se sabe de lo que puede pasar con los ganadores de la DV 2020 e imagínate, ya uno tenía ilusiones y planes de futuro. Al finalizar el año fiscal uno no sabe qué puede pasar. Hemos perdido todo lo que con tanto sacrificio teníamos. Estamos en cero sin saber qué va a pasar con nosotros", confiesa a CiberCuba.

Daily Rosa Ramírez, otra de las afectadas por el vencimiento de los visados de la DV 2020, resume el sentimiento de las 26 familias atrapadas en Cuba: "Así no se puede vivir. Estamos todos los días esperando una noticia, esperando que pase algo", añade.

El sufrimiento es mayor desde que saben que Guyana abrió sus fronteras, pero la Embajada de Estados Unidos en Georgetown no les reprograma la entrevista para el visado pese a que el juez federal Amit Mehta dejó la puerta abierta a que el Departamento de Estado les diera la oportunidad de renovar sus visados y poder emigrar legalmente.

De momento sólo podrán sacar cita en Guyana los ganadores de la Lotería de Visas DV-2020 que no llegaron a pasar la entrevista del visado debido al cierre de fronteras por el coronavirus. Para ellos el juez Mehta ordenó reservar 9 095 visas. Los que sí llegaron a obtener el visado, pero se les venció siguen con el corazón en un puño.