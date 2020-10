Sociedad Interamericana de Prensa denuncia aumento de represión y censura contra periodistas en Cuba

El informe de la sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recoge que el último periodo de nueve meses ha incrementado la represión y la censura del gobierno cubano hacia los periodistas independientes y activistas cubanos.

El documento se publicó para la 76ª Asamblea General de la SIP en Miami y fue presentado por Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba, quien ha venido siendo acosado sistemáticamente por la Seguridad del Estado cubana.

El informe detalla cómo se ha expresado el aumento de la represión: “Bajo apercibimiento de desacato, propaganda enemiga, incitación a la violencia o por recibir financiación desde el extranjero, los medios independientes han sido bloqueados y hackeados y los periodistas independientes detenidos, retenidos, amenazados y golpeados, así como se les ha prohibido de sus viviendas o del país”.

Todas estas acciones supuestamente legales están amparadas en el injusto Decreto 370, que monopoliza el uso de internet y convierte el periodismo independiente en un delito no sólo de acuerdo a sus contenidos, lo cual ya existía en el decreto ley 88 o “ley mordaza”, sino también ataca su estructura, al instituir como una ilegalidad que medios cubanos usen servidores extranjeros para su funcionamiento y prohibir cualquier tipo de red digital fuera del dominio del estado cubano.

“ETECSA, el monopolio de comunicación, además de cobrar altísimos precios, bloqueó decenas de sitios de medios independientes como 14ymedio, Diario de Cuba, Cubanet, Cibercuba, El Estornudo, ADN Cuba y Tremenda Nota. También creció la creación de cuentas que suplantan identidad de opositores y periodistas independientes, así como el uso de trolls y cuentas falsas”, prosigue el informe.

Nuestro medio ha sido observador y víctima de los hechos que el documento señala, cuando en enero de este año, la periodista Ileana Hernández fue multada con 3000 pesos de multa después de un registro al interior de su casa donde le confiscaron sus medios de trabajo ilegalmente: “Finalmente los represores me impusieron la multa de 3000 pesos y me robaron mi ordenador y el teléfono bajo el Decreto Ley 370, hoy vino una señora de la oficina de multas a avisarme que el día 13 (de febrero) se me duplica a 6000 pesos si no la pago antes”, declaró Ileana.

Aunque el informe señala que en septiembre fue excarcelado Roberto de Jesús Quiñones, después de un año de injusta condena y de denunciar “maltratos y amenazas por intentar publicar textos desde prisión”, enumera los terribles hechos que constituyen la historia represiva de este periodo como:

Los arrestos arbitrarios a “Abraham Jiménez Enoa, Jorge Enrique Rodríguez, Yoe Suárez, Héctor Luis Valdés Cocho, Iliana Hernández, Camila Acosta, Esteban Rodríguez López, Vladimir Turró Páez, Roberto Rodríguez Cardona, Yadisley Rodríguez Ramírez, Anderlay Guerra. También, los activistas Raux Denis y José Luis Acosta Cortellán por sus críticas en Facebook”.

La vigilancia y el allanamiento de vivienda de “Adisley Rodríguez Ramírez, Roberto Rodríguez Cardona y Enrique Díaz Rodríguez. También fueron interrogados el colaborador de Diario de Cuba Yoe Suárez, el editor y redactor de La Hora de Cuba, Mario Ramírez Méndez, por tercera ocasión en el año; los reporteros Ricardo Fernández Izaguirre y Jancel Moreno; la youtuber Ruhama Fernández; Carlos Melián y Mónica Baró de El Estornudo, Héctor Luis Valdés Cocho, Waldo Fernández Cuenca, Niober García Fournier y José Antonio López Piña, de Palenque Visión”.

La multas injustificadas e impagables “a los periodistas Jorge Enrique Rodríguez, Camila Acosta, José Luis Acosta Cortellán, Marisol Peña Cobas, Adrián Quesada, Ediyersi Santana Jobo, Ileana Hernández, Mónica Baró, Yankiel Gutiérrez, Yander Serra, Niober García Fournier, Adriano Castañeda, Yanisbel Valido, Enrique Díaz Rodríguez, Raux Denis, Diosbany Zalazar Rodríguez, Esteban Rodríguez López, Henry Couto Guzmán, Yeris Curbelo Aguilera”.

El informe no solo incluye a periodistas independientes y activistas, sino también a personas que han decidido ejercer el derecho de la libertad de expresión. “Otras personas no ligadas al periodismo o al activismo cívico también han sido amenazados por grabar, fotografiar o publicar imágenes, opiniones o hacer críticas en redes sociales. Fue el caso de Jorge Félix Vázquez Acosta, empleado de un hotel, que fue expulsado de su trabajo por sus publicaciones críticas en redes sociales”.

Este mes ha sido uno de los más activos para la represión en Cuba, en el cual han venido ocurriendo desde antes del 10 de octubre arrestos arbitrarios, secuestros express, vigilancia y actos de repudio, una táctica espantosa que enfrenta a ciudadanos abusadores al servicio de la política del gobierno cubano contra personas que han decidido situarse del lado de una sociedad más justa.