Policía del régimen multa e incauta medios de trabajo a periodista de CiberCuba Iliana Hernández

Publicado el Domingo, 9 Febrero, 2020 - 15:52 (GMT-4)

Las autoridades gubernamentales cubanas le impusieron una multa de 3 000 pesos (unos $117 dólares) y le incautaron la computadora y el celular a la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, denunció la periodista.

El pasado 8 de enero, Hernández fue víctima de un registro policial en su vivienda, donde además se le amenazó y fue detenida. Ese día los oficiales también le decomisaran varios bienes personales y de trabajo.

“Finalmente los represores me impusieron la multa de 3000 pesos y me robaron mi ordenador y el teléfono bajo el Decreto Ley 370, hoy vino una señora de la oficina de multas a avisarme que el día 13 (de febrero) se me duplica a 6000 pesos si no la pago antes”, reveló en Facebook.

Explicó que todo esto ocurre mientras se encuentra “bajo fianza por supuesta receptación”.

“A estos ladrones lo que les importa es robarme y además cobrarme por el robo que me hacen, no me van a callar, seguiré denunciando a esta mafia del crimen organizado, algún día pagarán por todo el daño que hacen al pueblo cubano, partía de delincuentes”, subrayó.

Asimismo, aseguró que podrán imponerle más sanciones, “pero no me van a quitar el gusto de llamarles lo que son, mafiosos, delincuentes, ladrones, y ahora pongan otra multa represores”.

Tras el registro de su vivienda el 8 de enero y la confiscación de parte de sus bienes, las autoridades liberaron a Hernández bajo una fianza de 1000 pesos cubanos (unos $39 dólares), pero no le devolvieron los equipos, de acuerdo con el testimonio de la reportera.

El delito de “receptación de bienes robados” está relacionado con la posesión de objetos que “hagan suponer racionalmente” a una persona que proceden de un delito y se sanciona con privación de libertad de hasta un año, según el Código Penal de Cuba.

El 13 de enero, Hernández presentó a las autoridades los documentos que certifican la obtención lícita de la computadora, el teléfono y los demás objetos confiscados, pero los agentes no los aceptaron.

Como casi un centenar de periodistas independientes en Cuba, la reportera es hostigada con frecuencia por la policía política del país. A comienzos de octubre de 2019, también fue abordada por la policía, justo en el momento en que transmitía en vivo para nuestro medio sobre la detención del periodista independiente Boris González Arenas.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) reclamó al régimen cubano que retirara de inmediato las acusaciones delictivas contra la reportera, y le devuelva los equipos para ejercer el periodismo libremente.

“Las autoridades cubanas deben retirar inmediatamente sus falsos cargos contra la periodista Iliana Hernández y dejar de amenazarla con presentar un proceso penal”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, con sede en Nueva York.

“Trabajar para medios independientes y poseer equipos básicos para ejercer el periodismo no es un delito. Las autoridades cubanas deben devolverle a Hernández la computadora y el teléfono, y permitirle trabajar libremente”, subrayó Southwick.

Hernández trabaja para CiberCuba desde diciembre de 2018, y ha escrito artículos sobre temas como la delincuencia, noticias comunitarias y denuncias de corrupción. La periodista presenta un programa en directo en la página de Facebook de nuestro portal, en el cual comenta las noticias del día.