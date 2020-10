Empeora la situación de Sancti Spíritus al reportar 16 nuevos casos de coronavirus

Los habitantes de Sancti Spíritus ven con temor y preocupación cómo la provincia continúa reportando nuevos casos de coronavirus, en un rebrote de la enfermedad que la sitúa entre las de peor situación epidemiológica en el país.

Este sábado el territorio dio a conocer 16 pacientes de COVID-19, la mayor cifra de la jornada.

En la cabecera provincial se confirmaron 11 del total de nuevos casos, con lo cual su acumulado en este rebrote de la enfermedad llega a los 230 espirituanos contagiados.

Según datos del periódico Escambray, en estas dos semanas el municipio espirituano muestra una tasa de incidencia de 87. 6 por cada 100 000 habitantes, muy superior a la cifra de la provincia, –34 por cada 100 000 habitantes– la cual, tampoco hay que olvidar, es una de las más altas del país.

También Cabaiguán diagnosticó este sábado cuatro personas más, para llegar a un total de 16, y en Fomento se detectó un nuevo caso, para sumar dos desde el pasado 8 de septiembre.

A las autoridades sanitarias les preocupa no haber podido precisar aún el origen de la infección de dos de los 16 nuevos pacientes. Se trata de un joven de 20 años de Cabaiguán y una mujer de 36 años de Sancti Spíritus.

La provincia también clasifica en el triste listado de enfermos graves y críticos. En los primeros se encuentra una mujer de 44 años del municipio capitalino y un anciano de 78 años de Trinidad, y en estado crítico está una veterana de 86 años de Sancti Spíritus.

Es importante recordar que desde el 11 de marzo, cuando comenzó la pandemia en el país, hasta mediados de septiembre, el territorio agramontino solo registró 75 personas infectadas: 71 nacionales y cuatro extranjeros.

Tras permanecer más de 100 días libre del virus, en el actual rebrote se habían contagiado hasta el viernes 359 espirituanos, un escenario que por su alto grado de complejidad epidemiológica provocó que se retrocediera a la fase de transmisión autóctona limitada de la enfermedad.

Según detalla el semanario Escambray, si en aquella etapa el municipio cabecera solo reportó 13 contagios, en este momento va por 230. Yaguajay no tuvo ningún caso en el brote inicial y ahora ostenta 25, mientras que Trinidad saltó de cuatro a 49.

En esta segunda temporada se han abierto seis eventos de transmisión local y solo se han podido cerrar dos: el del hotel Village Costasur, en Trinidad, y el de la comunidad de Bernal, en Jatibonico.

En cuanto a las características de los pacientes, sobresalen los más de 40 menores de 18 años diagnosticados –hasta el 8 de septiembre solo hubo 15–, y dos embarazadas reportadas en el actual período, cuando en el primero no hubo ninguna.

Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud, informó en la radio local que el viernes se procesaron 934 test de PCR, pero que faltan por analizarse más de mil.

En su opinión, varios factores han llevado a la actual situación, fundamentalmente en la capital.

“La virulencia de este virus es mayor que la que tuvimos al inicio de la enfermedad. También, las medidas, tanto por parte de la población como de los centros de trabajo y de los centros de salud, se han violado y siempre que hay violaciones, pues el virus no espera y ataca, y es por eso la gran cantidad de enfermos que tenemos hoy”, precisó.

“Lo otro tiene que ver con que muchas personas con síntomas y ante un caso sospechoso que no está confirmado, se niegan al ingreso, u ocultan síntomas, o permanecen en sus casas y no salen hasta que no hay un caso positivo, y ese tiempo que permanecen están trasmitiendo y entonces enferman a un mayor número de personas”, añadió.