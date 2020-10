Cubanoamericana pide ayuda para encontrar a su familia en Santa Clara

Ada Alfonso es cubana, pero lleva 25 años viviendo en Miami. En algún momento, poco después de su llegada a Estados Unidos, mantuvo contactos con su familia paterna, que es de Santa Clara, pero en una mudanza perdió la dirección de su padre, tías y hermanos y "hace años" que no sabe de ellos. Ahora pide ayuda para encontrarlos.

"Me mudé y perdí la dirección. Perdí el teléfono que tenía antes y no tengo el número de Cuba. Ellos no saben nada de mí ni yo de ellos", explica a este diario.

Aidee, la madre de Ada Alfonso, es muy mayor y no puede viajar a la Isla por miedo a contagiarse del coronavirus. Lleva tiempo sin tener noticias del padre de su hija, del que conserva, como oro en paño, la foto de cuando eran novios.

Alfonso no recuerda bien la ciudad de su familia paterna. "No conozco Santa Clara. Fui una vez nada más. Mi mamá no puede viajar. Ella está con mi hermano (por parte de madre) y él no quiere que salga por el virus. Ya tiene 80 años", comentó.

Ada Alfonso busca a su familia de Santa Clara. Foto: CiberCuba.

Su padre se llama Moisés Alfonso González y, por lo que recuerda su madre, vivía con su familia cerca del Estadio Sandino, en el reparto Vigía, de Santa Clara. Tampoco ha olvidado el nombre de sus tías paternas (Esther, Ana, Delia y Noemí) ni que una de ellas vivía en una zona céntrica del Reparto Ramón Ruiz del Sol. Sus abuelos se llaman Ana y Felipe.

En total, por parte de padre, Ada Alfonso tiene tres hermanos. Somos tres mujeres (Iris, Elsa y yo) y un hombre, Gustavo Alfonso. Él vive en Estados Unidos, fuera del estado de la Florida, y Ada lo contactó hace unos años hasta que le perdió la pista en 2014, al extraviar su número de teléfono.

Ada es la mayor de todos sus hermanos. Ahora está preocupada por ellos. "Con el virus no sé si están vivos o muertos. Por favor, ayúdenme a encontrarlos", pide a CiberCuba.