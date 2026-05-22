Exfiscal general de Florida: «Solo faltaba voluntad política» para imputar a Raúl Castro

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La senadora federal Ashley Moody afirmó que el encausamiento criminal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate era viable desde hace años, y que el único obstáculo fue la falta de voluntad política de administraciones anteriores para actuar.

En entrevista con Radio Martí, Moody fue directa: «Sabía absolutamente que se podía hacer, si teníamos una administración lo suficientemente valiente como para pedirlo. Y como ve, este nunca fue un caso en el que no supiéramos quién dio la orden. La orden de tumbar aviones con estadounidenses adentro».

La senadora, quien fungió como Fiscal General de Florida entre 2019 y enero de 2025, participó en el acto oficial del 20 de mayo en la Torre de la Libertad de Miami, donde fue ella quien leyó en voz alta el texto del encausamiento ante la comunidad cubana exiliada.

«Este es un caso criminal por asesinato», resumió Moody al definir la naturaleza de los cargos.

Raúl Castro enfrenta siete cargos criminales ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida: uno de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos individuales de asesinato —uno por cada víctima— y dos cargos de destrucción de aeronaves. Si fuera declarado culpable, enfrentaría pena de muerte o cadena perpetua.

El caso tiene su origen en el 24 de febrero de 1996, cuando cazas de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas Cessna desarmadas de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida, matando a cuatro cubanoamericanos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Sus cuerpos nunca fueron recuperados.

La acusación se apoya en una grabación de audio de junio de 1996 en la que Castro admite haber dado la orden, y en más de 10,000 páginas de documentos desclasificados del FBI que revelan la existencia de una «Operación Venecia», planificada desde el 13 de febrero de ese año.

Sobre los próximos pasos, Moody advirtió que el proceso de extradición «será increíblemente difícil», dado que la mayoría de los acusados, incluido Castro, se encuentran en Cuba y no existe tratado de extradición entre ambos países.

No obstante, subrayó que el encausamiento en sí mismo es el primer paso indispensable: «Solo hemos tenido a una persona que realmente ha sido condenada por este atroz derribo», en referencia al espía cubano Gerardo Hernández, liberado en el intercambio de prisioneros de diciembre de 2014.

Moody, designada senadora por el gobernador Ron DeSantis para ocupar el escaño dejado vacante por Marco Rubio al convertirse en Secretario de Estado, cerró la entrevista con un mensaje directo de la administración Trump: «Si usted va contra un ciudadano americano, si usted daña a un ciudadano americano, lo vamos a buscar donde quiera que esté».

El régimen cubano rechazó los cargos de inmediato: Miguel Díaz-Canel los calificó de «acción política, sin ningún basamento jurídico» y alegó legítima defensa, mientras el canciller Bruno Rodríguez llamó a Rubio «vocero de intereses corruptos y revanchistas».

Castro, de 94 años, no ocupa cargos formales desde 2021 y cumplirá 95 el próximo 3 de junio.