Kenny explota tras críticas por promocionar envíos a Cuba: «Ayudar a la familia no es un crimen»

El influencer cubano Kenny Robert publicó un video en Instagram en el que responde con dureza a quienes lo criticaron por promocionar una agencia de envíos a Cuba, defendiendo que ayudar a la familia en la isla no puede considerarse una traición política.

En el video, el creador de contenido radicado en Miami lanza una pregunta directa a sus detractores: «¿Desde cuándo las personas que estamos aquí, en este país, desde cuándo es un crimen ayudar a la familia que está en Cuba?»

Kenny apela a su propia historia para respaldar su postura: «Cuando yo vivía en Cuba yo era el primero que estaba loco, desesperado, porque me mandaran hasta los tenis para la escuela. A veces cuando mi papá no podía ir, me lo enviaba por una agencia».

El influencer argumenta que las agencias de envío llevan décadas operando y que miles de familias cubanas dependen de esos paquetes para sobrevivir: «Muchísimos de los familiares que uno tiene allá sobreviven a un paquete que uno envía, a una recapto, a una medicina, a una planta eléctrica, a lo que sea».

Rechaza además que se le llame «comunista» por su decisión y reivindica su trayectoria como creador que ha hablado constantemente sobre la libertad de Cuba: «A mí nadie. Y me importa un bledo. Me puede venir a decir comunista. Ni cuestionar mi amor por mi pueblo».

En uno de los momentos más contundentes del video, traza una distinción que considera fundamental: «Siempre digo, una cosa es luchar por un cambio y otra es darle la espalda a la familia».

Kenny describe con detalle la realidad de quienes esperan esos envíos: «Madres esperando una caja con mochilas y lápices para los niños para la escuela. Personas mayores esperando medicamentos. Porque siempre allá no hay de nada».

Al final del video, el influencer lanza un ataque directo a una creadora que le hizo un video crítico, a quien llama «payasa» y «cirquera», y hace referencia a que cobra «700 pesos», insinuando que fue contratada para atacarlo.

No es la primera vez que Kenny Robert protagoniza una polémica de este tipo. En marzo de 2026 ya había estallado al defender a la influencer Samantha Hernández, criticada por no pronunciarse políticamente sobre Cuba, y en ese episodio Teresa Padrón también salió en su defensa y llamó «comunistas» a quienes exigían posturas políticas a los creadores.

Kenny Robert cerró su mensaje con una advertencia a sus críticos: «Yo voy a seguir promocionando mi trabajo al que le guste bien y al que no, también tiene doble trabajo».