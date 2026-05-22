Kenny explota tras críticas por promocionar envíos a Cuba: «Ayudar a la familia no es un crimen»

El influencer cubano Kenny Robert publicó un video en Instagram en el que responde con dureza a quienes lo criticaron por promocionar una agencia de envíos a Cuba, defendiendo que ayudar a la familia en la isla no puede considerarse una traición política.
En el video, el creador de contenido radicado en Miami lanza una pregunta directa a sus detractores: «¿Desde cuándo las personas que estamos aquí, en este país, desde cuándo es un crimen ayudar a la familia que está en Cuba?»
Kenny apela a su propia historia para respaldar su postura: «Cuando yo vivía en Cuba yo era el primero que estaba loco, desesperado, porque me mandaran hasta los tenis para la escuela. A veces cuando mi papá no podía ir, me lo enviaba por una agencia».
El influencer argumenta que las agencias de envío llevan décadas operando y que miles de familias cubanas dependen de esos paquetes para sobrevivir: «Muchísimos de los familiares que uno tiene allá sobreviven a un paquete que uno envía, a una recapto, a una medicina, a una planta eléctrica, a lo que sea».
Rechaza además que se le llame «comunista» por su decisión y reivindica su trayectoria como creador que ha hablado constantemente sobre la libertad de Cuba: «A mí nadie. Y me importa un bledo. Me puede venir a decir comunista. Ni cuestionar mi amor por mi pueblo».
En uno de los momentos más contundentes del video, traza una distinción que considera fundamental: «Siempre digo, una cosa es luchar por un cambio y otra es darle la espalda a la familia».
Kenny describe con detalle la realidad de quienes esperan esos envíos: «Madres esperando una caja con mochilas y lápices para los niños para la escuela. Personas mayores esperando medicamentos. Porque siempre allá no hay de nada».
Al final del video, el influencer lanza un ataque directo a una creadora que le hizo un video crítico, a quien llama «payasa» y «cirquera», y hace referencia a que cobra «700 pesos», insinuando que fue contratada para atacarlo.
No es la primera vez que Kenny Robert protagoniza una polémica de este tipo. En marzo de 2026 ya había estallado al defender a la influencer Samantha Hernández, criticada por no pronunciarse políticamente sobre Cuba, y en ese episodio Teresa Padrón también salió en su defensa y llamó «comunistas» a quienes exigían posturas políticas a los creadores.
Kenny Robert cerró su mensaje con una advertencia a sus críticos: «Yo voy a seguir promocionando mi trabajo al que le guste bien y al que no, también tiene doble trabajo».
Preguntas frecuentes sobre las críticas a Kenny Robert por promocionar envíos a Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Kenny Robert defiende la promoción de envíos a Cuba?
Kenny Robert defiende la promoción de envíos a Cuba argumentando que ayudar a la familia no es un crimen. Según el influencer, muchas familias dependen de estos paquetes para sobrevivir, ya que en Cuba hay escasez de productos básicos y medicinas. Kenny enfatiza que su intención es apoyar a sus seres queridos en la isla sin que esto signifique una traición política.
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¿Qué respondió Kenny Robert a las críticas de ser llamado "comunista"?
Kenny Robert rechazó con firmeza que se le etiquete como "comunista" por promover envíos a Cuba. Él reivindica su trayectoria como creador que ha hablado constantemente sobre la libertad de Cuba y defiende que su amor por su pueblo no debería ser cuestionado por ayudar a su familia en la isla.
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¿Qué impacto tienen los envíos en la vida de las familias cubanas?
Los envíos desde el extranjero son cruciales para muchas familias cubanas, ya que en la isla hay una gran escasez de productos básicos y medicinas. Kenny Robert destaca que estos paquetes pueden contener desde mochilas y lápices para los niños hasta medicinas para los ancianos, lo que mejora significativamente su calidad de vida.
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¿Cómo ha respondido Kenny Robert a los ataques de otros creadores de contenido?
Kenny Robert ha respondido directamente a sus detractores, calificando a una creadora que lo criticó de "payasa" y "cirquera". Él mantiene una postura decidida de seguir promocionando su trabajo, independientemente de las críticas que reciba, y lanza una advertencia a sus críticos de que no cambiará su postura.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.