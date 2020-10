Piden ayuda para niño cubano con quemaduras de primer grado en la cara

Una madre cubana pide ayuda en redes sociales para su hijo, quien presenta quemaduras de primer grado en la cara y no encuentra el medicamento para realizarle las curas.

"Hola a todas las mamis del grupo. Tengo a mi bb mayor con quemadura de 1er grado en su carita. Necesito rojo aseptil o membromin. Por favor quien sepa q me escriba q yo voy a donde sea a buscarlo. Gracias", escribió la mujer y pidió a una amiga que hiciera pública la petición en Facebook.

En la imagen se ve al niño, de unos once años, con la cara totalmente quemada.

Ante la falta del medicamento, varios internautas le han recomendado remedios caseros, como la sábila, mientras otros afirman que el rojo aseptil sería dañino para la piel.

Una forera recomendó: "lo mejor es la sábila, mi abuela se quemó y se echó la sábila, ni marca le dejó"; mientras otra, identificada como Delia Carralero, afirma que un amigo quemólogo le confirmó que el rojo aseptil no se puede usar en quemaduras.

Sin embargo, la mayoría de los que comentan se preguntaron por el barco lleno de medicinas y alimentos que enviaron a Cuba los residentes en el sur de Florida hace varios meses, y que el gobierno se ha negado a distribuir entre la población.

"Cinco contenedores con comida y medicinas que no se sabe nada de ello. Están esperando que se olvide", afirmó la internauta Mariela Díaz.

En mayo, los cubanos y estadounidenses residentes en Miami donaron toneladas de alimentos y medicinas a través de la iniciativa "Solidaridad entre Hermanos", que serían enviadas a la isla para paliar la escasez en medio de la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, el cargamento llegó el 10 de agosto a los puertos de La Habana pero el gobierno se ha negado a distribuirlo.

El Consejo de Iglesias de Cuba, a tono con el régimen, criticó la donación y dijo que se trataba de una iniciativa con dobles intenciones, y de una "ofensa al pueblo de Cuba", por lo cual no sería aceptada. Desde entonces se desconoce lo que ha sucedido con la carga enviada en cinco los contenedores.

Varios cubanos se han pronunciado en favor de que esta sea distribuida a las 15 000 familias necesitadas de pañales para ancianos, medicamentos analgésicos y alimentos enlatados.

"Yo necesito esa ayuda, mi madre necesita esos culeros, esas medicinas que aquí en Cuba solo hay en farmacias internacionales y en precios que no puedo pagar ahora", dijo la cubana Kiriam Gutiérrez Pérez en la red social Facebook.

"Mi madre y yo necesitamos esa comida que es gratis y aquí solo se puede comprar en dólares americanos, que no tengo, porque la 'ayuda' que ha dado el gobierno cubano he tenido que pagarla en la bodega como todos los cubanos, no ha sido gratis", afirmó.

El régimen cubano ha reconocido que el país atraviesa la situación más difícil de los últimos cuatro años en cuanto a producción nacional de medicamentos.

El ministro de Salud Pública (MINSAP), José Ángel Portal Miranda, explicó hace algunas semanas que en junio faltaron 116 medicamentos (19%) del cuadro básico que se vende en las farmacias del país.

Desde los primeros meses de 2020 se ha incrementado el número de faltas y la baja cobertura de medicamentos, hasta alcanzar "la situación más desfavorable en los últimos cuatro años, aún cuando en los últimos dos meses se ha registrado cierta mejoría", comentó.

Las autoridades sanitarias de Cuba también anunciaron que varios de los medicamentos de mayor demanda en la isla no estarán disponibles para la población en los próximos meses.