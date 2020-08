"Mi madre necesita esos culeros y esas medicinas": Le llueven críticas al Consejo de Iglesias de Cuba

El Consejo de Iglesias de Cuba ha sido blanco de muchas críticas luego de que rechazara la ayuda humanitaria recaudada desde Miami para apoyar a Cuba ante la crisis sanitaria y material que atraviesa.

"Yo necesito esa ayuda, mi madre necesita esos culeros, esas medicinas que aquí en Cuba solo hay en farmacias internacionales y en precios que no puedo pagar ahora", dijo la cubana Kiriam Gutiérrez Pérez en la red social Facebook.

"Mi madre y yo necesitamos esa comida que es gratis y aquí solo se puede comprar en dólares americanos, que no tengo, porque la "ayuda" que ha dado el gobierno cubano he tenido que pagarla en la bodega como todos los cubanos, no ha sido gratis", agregó.

Según escribió Pérez, desde hace unos días está circulando en redes la noticia de la llegada de la ayuda para 15000 familias, recogida en Miami, con alimentos, medicamentos (vitaminas, analgésicos, culeros), "ayuda que está destinada al pueblo de Cuba sin distinción de creencias religiosas ni afiliación política, que supuestamente tenían que gestionar las iglesias de Cuba".

"En esta mañana el Consejo de Iglesias de Cuba se ha pronunciado en contra de recibir y distribuir esta ayuda, alegando la doble intención de este hecho por parte de los organizadores de la ayuda. Una vez más el CIC pone de manifiesto su estrecha relación con el gobierno cubano, así como hizo cuando presionó con desaprobación del artículo 68 (matrimonio igualitario)", aseguró.

Pérez también indicó que la ayuda de cinco contenedores enviados desde Miami "fue recogida por cubanos y el pueblo de los Estados Unidos, ahí donaron nuestros hermanos, padres, familiares, amigos".

La cubana, quien es actriz y presentadora transformista, dijo que en estos momentos se encuentro como tantos millones de personas, a la sombra de una situación que ha paralizado al mundo.

"Soy cubana, vivo en Cuba, esto significa que como la gran mayoría de los que vivimos aquí mi vida está marcada por limitaciones para encontrar alimentos, medicinas y productos de primera necesidad. Hemos vivido 5 meses de escasez, miedos, preocupaciones, discusiones, colas, incertidumbres, desacuerdos, desafíos culinarios, mentiras y manipulaciones", sostuvo.

"Mi vida no es toda rosa, es también bien cubana. Mi madre está hemipléjica, con una cadera fracturada y necesita atención completa, alimentos y medicamentos, que en estos momentos no se encuentran", dijo.

"Basta ya de jugar con el hambre y las necesidades del pueblo, ustedes son unos vive bien que gozan de privilegios, nosotros los de abajo no. No hablen más en nombre de las iglesias de Cuba, que no todas son como ustedes. Hipócritas", indicó Pérez.

Este viernes el Consejo de Iglesias de Cuba calificó de "ofensa al pueblo y las iglesias" la ayuda humanitaria recaudada en Miami como iniciativa de la opositora Rosa María Payá y otras organizaciones del exilio.

"Cuba no necesita ayuda de quienes sirven a un gobierno que por 60 años quiere crear situaciones humanitarias con fines políticos y financieros, que lejos de buscar el dialogo y el respeto y apego a las leyes internacionales viola e irrespeta todas las normas diplomáticas y desoye a las propias Naciones Unidas", dijo en un comunicado el reverendo Antonio Santana Hernández, presidente del CIC.

Otros líderes religiosos de la Isla también se mostraron en contra de la ayuda humanitaria recaudada y que incluye jabón, detergente, guantes, leche en polvo y comida enlatada.

"Todo debe ser hecho decentemente y con orden desde la fe o instituto de buena voluntad .No con ardid político . Es injusto y éticamente grosero usar las carencias con fines de politiquería. Eso ofende la inteligencia común y a Dios mismo", indicó el obispo Ismael Laborde, de la Iglesia Evangélica Unida, desde Santiago de Cuba.

Por su parte, la líder de la plataforma Cuba Decide, Rosa María Payá Acevedo, quien ha sido una de las que ha estado al frente de la ayuda humanitaria, dijo que "la ayuda no pertenece a los reverendos Santana y Dopico. El presidente y el secretario del Consejo de Iglesias (de Cuba) no tienen nada que rechazar porque la ayuda humanitaria no se les envió a ellos".

Sobre este suceso el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara dijo: "Me da igual la política, la iglesia, Jesús o el coronavirus, el pueblo necesita esa comida y ya está en Cuba".

Muchas personas ante la decisión del Consejo de Iglesias de Cuba se han mostrado indignadas.

"Eso es una gran falta de respeto, las Iglesias no son todo el pueblo y es verdad que esa ayuda humanitaria nos hace muchísima falta, como mismo nuestros médicos salen del país a ayudar, ya basta ya que las Iglesias quieran mandar todo si las Iglesias son las primeras donde se ha visto de todo, cosas que dan pena", dijo un cubano.

"Hasta cuándo las iglesias van a tener doble rasero y ser tan hipócritas y seguir siendo de una doble moral. Seguro que todos los pastores y ministros de las iglesias tienen segura su situación económica con los lujos que siempre tienen y lo bien que viven", sostuvo otro.

"Ni una medicina ni un plato de comida tienen ideologías políticas, es muy fácil hacerse el digno cuando no es uno el que está pasando hambre, basta de hipocresía", sostuvo otra.