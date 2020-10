Zoonosis de La Habana abrirá sus puertas a quienes deseen adoptar animales recogidos

La Asociación Cubana para la Protección de Animales y Plantas (ANIPLANT) dio a conocer en sus redes sociales que toda persona en La Habana que esté interesada en recuperar algún animal perdido o recogido, así como adoptar uno, podrá hacerlo el próximo lunes.

Según informó el grupo en su muro de Facebook, el Centro de Observación de Salud Pública, (conocido como Zoonosis), ubicado en Arroyo Arena, en la calle 338 A y avenida 51, en La Lisa, “le abrirá sus puertas a todo aquel que desee recuperar a su animal en caso de que se le haya extraviado o desee adoptar de forma responsable” algún otro.

“Por lo que invitamos a participar a todo el que desee adoptar un animal. Recuerda compartir esta información para que llegue a más personas”, precisó ANIPLANT.

El anuncio se produce apenas 24 horas después de que la activista por los derechos de los animales, Beatriz Batista, lanzara un llamado a los defensores de los animales para organizarse y reclamar la devolución de los perros recogidos por Zoonosis en los últimos días, a los cuales mantienen en condiciones deplorables.

“Hago un llamado a los grupos de protección animal, a los animalistas de La Habana a que nos organicemos (lunes 26) para extraer a los perros que capturaron y que permanecen en condiciones inhumanas en dicho lugar. En la unión está la fuerza”, convocó la joven.

Batista se presentó en la sede de la entidad, donde habló con una custodio que no le quiso dar la cifra de cuántos perros se encuentran allí (ella piensa que son 10), ni por cuánto tiempo han estado, ni cuándo los “sacrificarán”. Tampoco le permitieron tomar fotografías.

“No me dejó sacar ni a un perro porque hoy es sábado y no se trabaja, por lo tanto, los animales que están en Zoonosis no comerán el fin de semana”, subrayó.

En otras ocasiones jóvenes que se dedican a luchar por la protección de los animales han reclamado perros callejeros capturados por Zoonosis.

En Villa Clara hay un fuerte movimiento que trabaja en esta misión.

Esta misma semana, un grupo de animalistas en Santa Clara lograron rescatar y llevar a varios refugios y casas de tránsito a los perros que Zoonosis recogió antes de la visita del gobernante Miguel Díaz-Canel al territorio.

“Ya todos los perritos están a salvo. Gracias a la colaboración de protectores y activistas ya logramos rescatar a todos los perritos que se encontraban hoy encerrados (9 en total)”, anunció el Grupo de Rescate Animal en su muro de Facebook.

“Ojalá en el futuro nos brinden el local donde los tenían encerrados para seguir rescatando callejeros. Aún quedan otros perritos merodeando por los alrededores y también los rescataremos”, recalcaron.

Horas antes, los activistas revelaron que les habían llevado alimentos a escondidas, pero que varios animales (de un total de 26 que fueron capturados) se habían escapado.

“No sabemos qué pasó con ellos, por qué los soltaron o con qué fin... solo que al parecer están vivos. Nos dicen que fue una negligencia de los encargados de velar por ellos, pero que mañana entregarán los que aún están ahí y los que encontremos merodeando en los alrededores de la escuela”, detallaron.