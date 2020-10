Cubano sale indignado de una tienda en dólares: "¿Quién bloquea a quien?"

El cubano Yeremi López criticó que el Gobierno venda en las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) productos que son producidos en Estados Unidos a precios elevados e inaccesible para muchos.

Según contó, fue a la tienda que se ubica en Boyeros y Camagüey, La Habana, y sufrió "una decepción tremenda" por lo que vio, incluso porque venden las garrafas de aceite de la marca El Cocinero a casi 40 dólares.

"Ahora dime tú, ciberclaria chivatona, ¿quién bloquea a quien?", se preguntó a través de una publicación de Facebook, donde hizo la denuncia.

En las fotos que compartió no solo se puede ver el precio de algunos productos, sino que se constata la procedencia extranjera de algunos de esos productos, como el champú Heads & Shoulders (H&S) a más de 10 dólares, el detergente Tide a más de 25 o el suavizante de ropa Downy.

"Yo creo q esos productos son donaciones y a nosotros nos las venden, porque si no de dónde vienen. Quién las tenía guardada o escondida, porque no hay champú de Suchel Camacho baratos, y si los hay no alcanzan para satisfacer demandas" exclamó una de las personas que respondió al comentario de Yeremi López.

Casualmente esta tienda, ubicada en la intercepción de la Avenida Boyeros y Camagüey, ha sido blanco de críticas de otros ciudadanos que no se sienten contentos con la apertura de estas tiendas, que según algunos, solo incrementan la brecha entre los cubanos.

El músico Alejandro Delgado se quejó por los precios del jamón y el queso en ese establecimiento comercial que pretende acopiar divisas extranjeras a través de un sistema de pago con tarjetas electrónicas que son recargadas fundamentalmente desde el exterior por la diáspora cubana.

Ante el rechazo cada vez mayor de la ciudadanía a la idea de abastecer tiendas en las que pocos pueden comprar y tener a una gran parte de la población pasando carencias, algunos han hecho viral una iniciativa en la que se pide el cierre de las tiendas en MLC.