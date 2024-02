Cubanos denuncian irregularidades en entregas de tiendas online

Usuarios de redes sociales denunciaron la mala calidad de los productos que reciben de las tiendas online, desde donde los familiares, en un gran esfuerzo económico, envían productos para la alimentación en Cuba.

“Porfa, necesito que alguien me dé respuesta de una caja de un envío que recibí y traía 10 huesos sin carne, esta es la foto”, escribió la internauta Anais Hernández en el grupo de Facebook “Supermarket23 - Tienda de envíos a Cuba desde cualquier parte del mundo”.

Captura de Facebook/Anais Hernández

En la foto compartida, la denunciante deja una evidencia gráfica de una caja con varios huesos de pollo sin carne, de un paquete comprado, el cual también mostró.

La Empresa de envíos contestó a la denuncia hecha, aunque errores como esos no parecen ser algo poco común en su trabajo, según comentarios posteriores.

“Estos inconvenientes son el resultado de un error ocurrido en la planta de procesamiento, lo cual provocó un deterioro en la calidad del producto”, fue la justificación planteada. No obstante, un error de ese tipo, ¿cómo explica que diez huesos de pollo lleguen sin carne hacia su destinatario?

Captura de Facebook/Supermarket23

En el apartado comentarios de la publicación, la mujer fue apoyada por los internautas que expresaron que esta agencia de envíos había bajado la calidad de los productos que entregaba.

“Reclame que es bien caro”, fue uno de los consejos que dieron a la mujer.

Otra persona contó que tuvo un problema con productos faltantes en un pedido hace dos meses. “Se tardaron un poco en darme respuesta, pero después de varios correos me devolvieron el dinero, o sea la solución fue ponerme el valor de fondo en mi cuenta de supermarket23.com. No es lo más correcto, pero bueno fue una solución al final”, comentó.

Captura de Facebook/Supermarket23

A una persona que comentó que había sido un error y apoyó la respuesta de la entidad repartidora, otra usuaria le respondió que: “¿error de quién?, ¿Usted cree que, en un lugar donde no hace falta robar, que hay cámaras por doquier, un envasador se va a poner a quitarle la carne a unos muslos de pollo? Eso no se lo creen ni ellos mismos”.

Una usuaria también planteó que a una amiga suya “le pasó algo parecido con azúcar, se la entregaron reenvasada y con basuras adentro”.

Captura de Facebook/Supermarket23

“Te lo creo, a mí me trajeron un paquete de galletas que parecían de vidrio de las que venden en los mercados malísimas, yo veo las publicaciones llenas de elogios ah y el jamón malísimo del más malo que venden en los mercados, yo creo que ellos mismos son los que publican esas maravillas, yo no quiero que me manden nada por ahí”, comentó otra usuaria.

La publicación, que ya cuenta con más de 100 comentarios donde los cubanos han contado sus anécdotas con esta tienda online.

Mientras estas tiendas tratan de ser un alivio para el cubano que tiene familiar en el extranjero, las que se encuentran físicas en Cuba están desabastecidas y el pueblo ya no sabe dónde comprar los artículos de primera necesidad y todo lo que verdaderamente necesita para subsistir, entre la escasez, la inflación y la moneda devaluada.