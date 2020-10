Así suena "Mi loca", el nuevo sencillo que está a punto de lanzar Leoni Torres

Leoni Torres no para de trabajar y ya tiene casi todo listo para presentar a los amantes de sus ritmos lo nuevo que tiene preparado.

En los últimos meses el cantante cubano ha estado centrado en la creación de su próximo álbum de estudio llamado Alma cubana, el cual cuenta con la producción del cantante y compositor cubano Kelvis Ochoa y el músico cubano Leonardo Milián.

Para ir calentando motores, el artista ya ha dado pistas del que será el primer sencillo del disco. Se trata de una canción llamada Mi loca, de la autoría de Kelvis Ochoa, que llega cargada de ritmos, como bien explicó el intérprete, "tradicionales contemporáneos" que pretenden enamorar a los oídos más selectos.

Leoni Torres compartió un adelanto de la canción en su perfil de Instagram a través de un vídeo donde aparece bailando en el medio de una carretera y las reacciones por parte de sus seguidores no han tardado en aparecer.

"Mi loca es una de las canciones de mi próximo álbum Alma Cubana. De la autoría de mi buen amigo Kelvis Ochoa", comentó el cantante en el post.

"¡Ese tema se va a pegar mucho!", "Me encanta, quiero escucharlo completo ya", "Espero con muchos deseos tu nueva canción, una más para alegrarle el día a cualquier persona, gracias por regalarnos tu música, me encanta", "Me gusta, abrazos y éxito seguro. Bendiciones", "Seguro otro éxito, espero el estreno con ansias" y "Qué bonita y alegre se siente esa canción, felicidades a mi artista favorito", le han comentado algunos de sus fans.

Hasta el momento, Leoni Torres no ha desvelado a sus admiradores la fecha de salida de Mi loca, aunque ya se puede pre-ordenar en las distintas plataformas digitales.

Tampoco ha adelantado la salida a la luz de su disco Alma Cubana ni las demás canciones que lo compondrán, aunque a juzgar por el avance de un nuevo sencillo que dejó el cantante en sus redes sociales hace unos días, no cabe dudas que el álbum estará cargado de muy buenas propuestas musicales en las que primarán la calidad y la mezcla de sonidos cubanos.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.