Melania confiesa que no siempre está de acuerdo con la forma en que Trump dice las cosas

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, hizo el martes en Pensilvania su primera aparición en solitario para apoyar la campaña electoral del presidente Trump, a una escasa semana de las elecciones.

Durante su intervención, Melania admitió que no siempre está de acuerdo con la forma en que Donald Trump dice las cosas, aunque elogió la necesidad que él siente de hablarle directamente a la gente.

"Por primera vez en la historia, los ciudadanos de este país pueden escuchar directa e instantáneamente a su presidente todos los días a través de las redes sociales”, dijo Melania.

"No siempre estoy de acuerdo con la forma en que dice las cosas, pero es importante para él hablar directamente a las personas a las que sirve", añadió.

En el discurso de Melania no faltó la alusión al COVID-19, del que pudo hablar con la ventaja de haber superado ya la enfermedad.

"Todos sabemos que el espíritu estadounidense es más fuerte que este virus, hemos demostrado que podemos y superaremos este desafío inesperado", defendió durante su intervención, donde la exasesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway hizo de presentadora.

La primera dama también habló sobre la lucha de su familia contra el virus y demostró compasión hacia quienes padecen el COVID-19.

"Como muchos de ustedes, he experimentado los efectos de primera mano del COVID-19, no solo como paciente, sino como madre y esposa preocupada. Sé que hay muchas personas que han perdido a sus seres queridos o conocen a personas que han estado impactados para siempre por este enemigo silencioso", dijo.

Tampoco faltó el ataque directo al candidato presidencial demócrata, Joe Biden, por el coronavirus. "Ahora sugiere que podría haber hecho un mejor trabajo. Bueno, el pueblo estadounidense puede mirar los 36 años de Joe Biden en el Congreso y los ocho años en la vicepresidencia y determinar si creen que finalmente podrá hacer algo por el pueblo estadounidense”, subrayó.

También criticó que Biden que atacara la decisión del presidente Trump de prohibir los viajes desde China.

En referencia a la potencial vacuna contra el coronavirus, Melania dijo que los demócratas anteponen su propia agenda al bienestar del pueblo estadounidense.

"Nadie debería promover el miedo a las soluciones reales con fines puramente políticos. Los demócratas han optado por poner sus propias agendas por encima del bienestar del pueblo estadounidense. En cambio, intentan crear una división. Una división en algo que no debería ser partidista y no controvertido. Una división que genera confusión y miedo en lugar de esperanza y seguridad. Ese no es el liderazgo”, dijo.

"Tampoco olvidemos en qué decidieron centrarse los demócratas cuando COVID-19 llegó por primera vez a nuestro país. Mientras el presidente tomaba medidas decisivas para mantener a salvo al pueblo estadounidense, los demócratas malgastaban el dinero de los contribuyentes estadounidenses en un juicio político falso”, añadió.

"Los niños que ven y aprenden sobre la política en nuestro país merecen una mejor muestra de responsabilidad política", se quejó, y concluyó que la actual "administración elige seguir avanzando durante esta pandemia, no hacia atrás".

La primera dama también pidió a los participantes que siguieran las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), ello a pesar de que no existía distancia social entre los presentes al acto, aunque la mayoría sí usaba mascarilla.

Medios norteamericanos reseñan que el de este martes fue el primer acto de Melania desde junio de 2019, en Florida, cuando hizo breves comentarios acerca de los esfuerzos iniciales de reelección del presidente Donald Trump.

La ausencia de la primera dama en la campaña electoral ha marcado una ruptura histórica con las cónyuges de los anteriores candidatos republicanos. Melania Trump ha demostrado que es una persona sin gusto por hacer campañas o dar discursos políticos.