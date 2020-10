Peleador Jorge Masvidal: Estoy muy ogulloso de ser cubanoamericano

El cubanoamericano Jorge Masvidal, peleador de artes marciales mixtas considerado el cuarto mejor exponente de peso welter de la UFC, dijo sentirse muy orgulloso de sus raíces.

Nativo de Miami, Masvidal, quien ha estado peleando desde 2003, habló sobre su afición por esta disciplina y sobre temas sociales y políticos durante una entrevista con Telemundo.

Masvidal confiesa que desde pequeño sentía deseos de probarse como peleador.

“No de una forma mala. Yo podía pelearme con alguien y no tener sentimientos malos. Es como quien juega pelota o básquet, es lo que le sale natural, lo que uno quiere hacer”, aseguró .

“A mí nunca me ha llamado la atención ningún otro deporte en mi vida. No quería ser parte de ellos, lo que me gustaba eran las peleas de kung fu, las películas, todo ese tipo de cosas a mí me paralizaban desde niño y es así hasta este momento. Tiene un efecto bien poderoso conmigo”, refirió.

Masvidal recordó su infancia en la ciudad de Miami. “Era diferente en aquellos tiempos, todos los niños estaban en la calle jugando o practicando deportes”, aseveró. Luego confesó que se sentía muy orgulloso de ser cubanoamericano.

“Especialmente por los valores que mi padre tiene. Yo no nací en Cuba ni he ido. Sé mucho de Cuba por mi papá y su familia”, dijo. Más adelante, el reconocido peleador habló de su activismo político a favor de la reelección del presidente Donald Trump y en contra de la propuestas del candidato demócrata Joe Biden.

“Yo nunca me había visto implicado en cosas relacionadas con política, pero recuerdo historias de desastres en Cuba, barbaridades en Venezuela que ocurren hoy día. No puedo quedarme sentado y no hablar, especialmente a las nuevas generaciones que tal vez no sepan lo que es el socialismo. Están enseñando en las escuelas actualmente que el comunismo no es tan malo. Eso es lo peor”, comentó.

“Creo que es una de las peores cosas que han pasado en la humanidad. Mucha gente no está informada de lo malo que es ese cáncer, es un virus que corre bien profundo y destroza a todas las sociedades que toma. No podemos dejar que pase en Estados Unidos”, expresó.

Para Masvidal, Trump ha facilitado la apertura de los negocios y ha mejorado la economía para todos. “Creo que el 85 por ciento de lo que ha dicho lo ha hecho realidad. Lo ha podido hacer de una manera u otra. Generalmente con los políticos no vemos eso. Este es el primero que en realidad cumple su palabra y creo que nada más por eso debe respetarse”, dijo.

El peleador anunció que participaría en un evento en Florida para manifestarse en contra del socialismo. “Hablaremos de Venezuela, un gran país con tantos recursos, y cómo puede estar de la forma en que se encuentra ahora”, detalló.

“Creo que Trump debe acabar con los gobiernos comunistas y liberar a los pueblos. Sería el sueño mío y de todos los latinoamericanos. Queremos esos países libres y que puedan producir y vuelvan a ser las naciones que antes eran”, expuso.