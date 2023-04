Jorge Masvidal arremete contra Díaz-Canel antes de pelea de UFC

El cubanoamericano Jorge Masvidal, estrella de las artes marciales mixtas, arremetió contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel antes de su pelea contra el brasileño Gilbert Burns como parte de un cartel de la UFC organizado este sábado en Miami.

En rueda de prensa previa al duelo, Masvidal aprovechó para mandar un mensaje a Díaz-Canel, al que llamó por el famoso apelativo de “singao”, que llegó con un tema del rapero Aldo el Aldeano para quedarse en el escenario contestatario de la sociedad civil cubana.

“Lo primero: Díaz-Canel, un singao, un maricón. ¡Pa’ abajo el comunismo! Venezuela, Cuba, Brasil, Colombia, todos estos sitios que están pasando por estas situaciones: I love you! Y cuando yo entre ahí, en el ring, será para representarlos a todos”, dijo el peleador en sus declaraciones ante la prensa.

Sin embargo, el estadounidense de ascendencia cubana cayó ante Gilbert Burns y tras la derrota decidió colgar los guantes, luego de 52 peleas de MMA, en las que obtuvo 35 victorias y sufrió 17 derrotas.

Además de su impresionante récord a lo largo de 20 años de deporte profesional, Masvidal ostenta el único cinturón BMF (Baddest Motherfucker) en la historia de la UFC, un reconocimiento a su agresividad en el ring, ganado en noviembre de 2019 tras noquear en el tercer asalto a su oponente Nate Díaz.

Nativo de Miami, Masvidal, no quiso despedirse de la afición sin antes saludar a uno en particular por el que siempre ha mostrado admiración: el expresidente Donald Trump, a favor del cual abogó para su reelección en 2020, “para poner fin al comunismo”.

Este sábado, en el en UFC 287 celebrado en el Miami-Dade Arena (Kaseya Center), Masvidal aprovechó para saludar al “presidente más grande en la historia del mundo” y pedir la salida de Joe Biden de la Casa Blanca a gritos de “Let's Go Brandon”, que fueron coreados por parte de los asistentes.

Luego del triunfo de Gilbert Burns por decisión unánime de los jueces (30–27, 30–27 y 29–28), “Gamebred” (apodo con el que se conoce a Masvidal) declaró que se retiraba de las MMA.

“Siempre fui fan de los pitbulls, de la raza, no de las peleas de perros. Cuando uno les pide a estos perros que tiren peso, ellos lo harán y no se rendirán por más que sientan dolor o fatiga. Mi hermano siempre me dijo que yo debía usar ese apodo (GameBred) ya que cuando comencé a pelear, no tenía la técnica, pero tenía la agresividad”, explicó Masvidal en el pasado.

Este sábado, durante su entrevista tras la pelea, el cubanoamericano agradeció a sus seguidores. Según el sitio MMATeam, se despidió de ellos con palabras conmovedoras. “A veces, tu jugador de baloncesto favorito ya no tiene esos triples. A veces, tu mariscal de campo favorito pierde ese rifle”, expresó.

“Ya no me siento igual que cuando llegué aquí. Han pasado 20 largos años. Los amo a todos ustedes. UFC llegó aquí hace 20 años y me inspiró a perseguir este sueño durante 20 años, 50 peleas después. Con suerte, inspiré a alguien aquí para que luche por el suyo sin importar lo que sea”, se despidió el cinturón BMF, que ostenta el récord del nocaut más rápido en la historia de la UFC, convertido en leyenda de esta empresa junto a Conor McGregor.

Entrevistado en 2020 por Telemundo, el pugilista reconoció que nunca se había sentido “implicado en cosas relacionadas con política”.

“Pero recuerdo historias de desastres en Cuba, barbaridades en Venezuela que ocurren hoy día. No puedo quedarme callado, especialmente ante las nuevas generaciones que tal vez no sepan lo que es el socialismo. Están enseñando en las escuelas actualmente que el comunismo no es tan malo. Eso es lo peor”, comentó.

En relación con este sistema político consideró que “es una de las peores cosas que han pasado en la humanidad. Mucha gente no está informada de lo malo que es ese cáncer, es un virus que corre bien profundo y destroza a todas las sociedades que toma. No podemos dejar que pase en Estados Unidos”.