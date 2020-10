Cubana de 70 años busca a sus primos emigrados a EE.UU. hace medio siglo

Vidalina Sánchez Góngora tiene 70 años y vive en Santiago de Cuba. Su único hijo reside y trabaja en Surinam y a través de él se ha puesto en contacto con CiberCuba para encontrar a sus primos maternos Ramón Rodríguez Sánchez, Alfredo Rodríguez Sánchez, Dolores Rodríguez Sánchez e Idailsa Rodríguez Sánchez, de los que no sabe nada desde hace medio siglo.

Todos sus primos son hijos de Petronila (Nila) Sánchez y Diógenes Rodríguez.

A Vidalina Sánchez le gustaría saber si están vivos y qué fue de sus vidas. La familia se separó en 1970 debido "a la situación creada por el sistema de Cuba y las diferencias con EE.UU.", en una época en la que todos los cubanos que se iban del país eran tildados de 'gusanos'.

La familia Sánchez es originaria de Contramaestre, Santiago de Cuba, aunque en estos momentos, Vidalina vive en la capital santiaguera.

Ella recuerda mucho a su tía Petronila (Nila) porque gracias a su mediación consiguió casarse con el amor de su vida, en contra de la voluntad de su padre.

"Quisiera saber de mis primos que viven en Estados Unidos actualmente. Yo los dejé de ver a ellos allá por los años 90 y tenía una gran relación con todos ellos. Su madre, mi tía Nila, fue quien me ayudó en mi boda, aún en contra de mi papá. Y todo eso lo recuerdo con mucho cariño. Más tarde ellos decidieron irse para los EE.UU. Vivíamos tan distantes, yo del Cruce de los Baños, de Santiago de Cuba, y ellos, en Contramaestre. Yo los he añorado; de saber de ellos; de cómo viven; de cómo están. Los quiero y por eso le pedí ayuda a mi hijo para ver de qué manera yo puedo tener relación con ellos. Por favor, ayúdenme", dice en un audio enviado a este diario desde la Isla.

Vidalina Sánchez, de 70 años, busca a sus primos, emigrados a Estados Unidos. Foto: CiberCuba

Lo que le sucede a Vidalina Sánchez no es un caso aislado. La semana pasada la cubanoamericana Ada Alfonso se puso en contacto con este portal y en cuestión de horas localizó a sus hermanastras y a su padre en Santa Clara, con los que llevaba años sin comunicarse, luego de perder los números de teléfono en una mudanza.

Tras ponerse en contacto con CiberCuba, un sobrino de Ada Alfonso escribió enseguida a este portal través de nuestro número de WhatsApp (+34 621 38 39 85) y, por otra parte, un joven de Santa Clara, lector de este diario, buscó los nombres de la familia en la guía telefónica de ETECSA y gracias a su ayuda, hubo reencuentro.

Este joven confiesa que para encontrar el número de una de las tía de Ada Alfonso usó la base de datos ETECSA que pasa de mano en mano en Cuba y agregó el nombre de una de las señoras que quería encontrar Ada Alfonso. "Fue fácil. Quienes estaban cerca de mí me dijeron ¿para qué te metes en eso? Te vas a buscar un problema y yo les respondí que quizás, pero si fuera yo quien estuviera buscando a mi familia, me gustaría que tanto CiberCuba como Ada o cualquier otro cubano de buen corazón me ayudase a encontrarla. En la mañana, una de esas personas me mandó el link con la noticia (del reencuentro familiar) y le dije: '¿Viste?', no pasó nada malo ni mencionaron mi nombre ni mi número. Se puede ayudar a Cuba de muchas maneras", comentó.