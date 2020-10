Un centenar de cubanos y sirios montan campamentos en zonas públicas de Guayana francesa

Más de cien cubanos y sirios se encuentran en la absoluta indigencia en Cayena, la capital de Guyana Francesa. Los cubanos, que salieron con destino a los Estados Unidos se encuentran varados a la espera del asilo político.

Los migrantes se han instalado en varios sitios públicos de la ciudad, entre los que se encuentran la playa de Buzaré y la Avenida de Estrée. Hace ya varios meses que están en esa situación, a la espera de ser regularizados para poder encontrar un trabajo, entre otros beneficios.

Guyana francesa es parte del territorio francés de ultramar, y sus leyes son las de Francia, que a su vez es signataria de los acuerdos de Ginebra del 28 de julio de 1951, relativos al estatuto de los refugiados. La Oficina Francesa de Protección a Refugiados y Expatriados (Ofpra, según sus siglas en francés) es quien procesa los casos de asilo en este caso.

Ofpra suele demorarse un par de meses en tomar una decisión sobre una solicitud de asilo. Mientras tanto, estos refugiados tienen derecho a alojamiento de emergencia. Pero los centros de acogida de Cayena están llenos y la situación ha empujado a cubanos, sirios y personas de otras nacionalidades a campamentos improvisados en la calle.

Daniel Fermon, director general de la seguridad de reglamentación y de controles en la prefectura de Guyana, declaró que “se están investigando las declaraciones de estos solicitantes. […] Opfra estudia las declaraciones, la historia de estas personas, sus viajes, las posibles amenazas que han vivido en su país de origen".

"Esta investigación tiene una duración determinada, hay una investigación del expediente. Luego se lleva a cabo una reunión para pronunciarse sobre estos casos caso por caso, con el fin de verificar si estas personas pueden reclamar o no la condición de solicitantes de asilo”, añade.

Según declaraciones anteriores de Ofpra, las respuestas a las peticiones de asilo de los cubanos deberían estar listas a finales de octubre de este mes, pero no aún no ha ocurrido nada.

A pesar de las declaraciones humanitarias de la institución francesa y de la intervención de la Cruz Roja Internacional, varios cubanos se han quejado de malos tratos y vejaciones por parte de las autoridades guyanesas.

“Somos tratados como criminales, realmente como criminales, mal vistos por el resto de la sociedad. Dejamos este país para ser libres, para que nuestro amor sea aceptado y no sea maltratado como lo somos en Cuba. Porque allí se maltrata a las personas LGBT, no aquí”, declaró una mujer cuya identidad no fue revelada y que alega haber sido discriminada por su condición LGTBI en Cuba.