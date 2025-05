Joven youtuber cubano abandona la isla: "No aguantaba más seguir en Cuba"

Kevin Hernández, joven youtuber cubano de solo 20 años, se ha sumado a la larga lista de creadores digitales en la isla que han decidido abandonar el país buscando un mejor futuro.

Su primer destino fue Guyana, país al que ya había viajado con anterioridad y recuerda que lo más difícil de conocer otra realidad fue regresar a Cuba y poder comparar.

“Mi familia nunca tuvo recursos para sustentarme bien, mucho menos para que saliera del país”, aclara Kevin. Gracias a su trabajo como creador de contenido, a lo que tenía en Cuba y pudo vender, a la ayuda económica de amigos y suscriptores, él y su pareja, el también creador digital Dariel Vázquez, pudieron reunir el dinero para irse.

Al describir el país que deja atrás Kevin resume: “En Cuba no tienes absolutamente nada (...) yo amo Cuba, pero sin duda alguna el sistema que está ahora mismo en Cuba y desde hace casi 70 años ha convertido a Cuba en todo menos un país, un basurero, un país de delincuentes, un país de personas que se están muriendo de hambre, apagones nacionales en toda Cuba, apagones de hasta cuatro días donde la comida se nos echaba a perder, ralentización del internet, trabajo para encontrar comida porque aun teniendo el dinero no encontrabas comida, ver a tu familia fuera de La Habana pasar trabajo porque no habían ni tres horas de electricidad al día”.

Los más difícil para Kevin, como ha sido para miles de cubanos, fue dejar atrás a su familia, amigos y su mascota a la que adora.

El joven todavía no ha desvelado el destino final de su travesía ni en qué país se encuentra actualmente, pero prometió a sus seguidores que muy pronto compartirá más videos de su nueva vida fuera de Cuba.