Exigen libertad para el rapero cubano Ari Guibert

Varios activistas y opositores han exigido la libertad del rapero contestatario cubano Ari Guibert, quien se encuentra detenido desde el pasado martes 27 de octubre por escuchar música en la calle “indocumentado”, según muestra un video que el artista compartió en su Facebook desde una estación policial en Santiago de Cuba.

El video muestra al rapero discutiendo con un oficial en la estación de policía y reclamándole una explicación, tras lo cual este le ordena que apague el teléfono. A lo que él responde “tu no puedes violar mis derechos, ni me puedes decir que apague el teléfono, ni que no puedo oír música”. Al final le dice a su público: “ustedes saben que yo no me dejo ultrajar así de fácil”.

A más de 48 horas de su detención, se desconoce el paradero de Ari Guibert.

José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) decidió presentar hace pocas horas un recurso de Habeas Corpus en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba en favor de Aristey Guibert Tejeda (el nombre completo del rapero).

“Acabo de salir del tribunal provincial, después de más de 30 minutos de lucha para que me aceptasen, porque por desconocimiento o por ignorancia, o por mala fe no querían recibirme este recurso de Habeas Corpus interpuesto a favor de Aristey Guibert Tejeda”, dijo el líder de la UNPACU en una directa realizada en Twitter a las 12:40 pm de hoy.

El Habeas Corpus es un recurso legal que demanda “enseñar el cuerpo” del detenido e información de su paradero, ante la sospecha de secuestro o incumplimiento del debido proceso penal por parte de las autoridades.

Para reclamar la libertad de Ari Guilbert se han unido otros artistas contestatarios como Maykel Osorbo, perteneciente al Movimiento de San Isidro, y la periodista independiente y colaboradora de CiberCuba Ileana Hernández, entre otros.

“Este valiente cubano está preso injustamente desde ayer, es abusivo lo que están haciendo con Ari Guibert, no lo dejemos solo, no es delito oír música ni grabar a quien te detiene injustamente para dejar constancia de lo que te están haciendo", dijo Ileana en un tweet.

Por su parte, Maykel Osorbo ha hecho varias publicaciones en Facebook donde afirma el apoyo del Movimiento de San Isidro a la liberación de Ari y su disposición a “estar rodilla en tierra” con su causa. “Toda persona que no admire a este humilde artista, que lo único que ha hecho es levantar su voz por una cuba libre, está desacreditado, no creo en él”, escribió.

También han aparecido en las redes diseños con la cara de Ari Guilbert que reclaman su liberación.