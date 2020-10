Sin dinero y sin café: el disfraz de "cubano" del humorista Otto Ortiz en Halloween

El humorista Otto Ortiz ha decidido estrenar un disfraz sui géneris en este día de Halloween: el traje de un cubano de a pie con las carencias que vive hoy en su día a día.

"Mi disfraz para Halloween... me puse un traje de un tipo cansado, fundido, sin dinero, sin café, sin cosas para comprar en la tienda, inventando para buscar lo más elemental para la casa, preocupado por el cambio monetario, con la incertidumbre del mañana... y me quedó súper el traje, hasta gané el premio al mejor disfraz de la fiesta", dijo el humorista en un post en la red social Facebook.

"La gente quedó tan asombrada con mi disfraz que, poco a poco, se fueron despojando de lo que traían puesto, traje de policía, de vampiro, de enfermera, de bruja... y al final de la fiesta todos tenían puesto mi traje, todo el mundo disfrazados como yo, fue lindo eso, lloramos de emoción, la gente me felicitaba por la idea genial que tuve pero yo, modesto, le expliqué que el traje que llevaba no era idea mía, incluso, que me lo había puesto hasta sin deseos, que realmente la idea venía de más arriba", añadió.

Según dijo el humorista, lo malo de este traje es que es difícil de quitar.

"Llevo horas intentándolo y no puedo, parece que me quedaré por buen tiempo... ¿quién coño me habrá mandado a ponérmelo? Ñooooo", finalizó.

La publicación de Otto Ortiz se ha viralizado en las redes, porque refleja la realidad de los cubanos hoy. Muchas fueron las personas que se sintieron identificadas.

"Eres genial, pero a mí en particular creo que me lo pusieron desde el cunero, en la medida que pasan los años le tengo que atribuir más accesorios, Dios permita a los cubanos que un día podamos retirarlo de nuestro cuerpo para siempre", comentño un usuario.

"Eres un genio, es la pura realidad llevada al humor como siempre haces lo que cada vez ya duele más", dijo otro.

"Muy buen traje para este momento y para los que vienen. Seguro al traje se le irán incorporando otros atuendos. Unos más flexibles y otros más ajustados", aseguró un cubano.

"Nada de risas esta vez, sólo una tristeza tan profunda cómo años de tener puesto ese traje", suscribió una seguidora.