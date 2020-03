Publicado el Miércoles, 18 Marzo, 2020 - 10:59 (GMT-4)

El humor siempre ha sido unas de las característica pricipales de los cubanos que nunca se pierde en tiempos de crisis. Ahora, con la llegada y propagación del coronavirus, muchos han sido los artistas que ha comenzado a sacar el lado positivo de la difícil situación y que han utilizado el tema de la enfermedad para hacer reír a más de uno.

Uno de ellos ha sido el comediante cubano Otto Ortiz, quien ha subido un divertido vídeo a su canal de YouTube bajo el título Amor en tiempos de coronavirus.

El corto, de casi un minuto y 20 segundos de duración, muestra una pequeña escena entre marido y mujer tras la llegada del virus. No obstante el material solo cuenta con la actuación del artista y se desarrolla en el baño de su casa del humorista.

"Mi amor, desde que está el coronavirus ese aquí no se hace nada. Un mes de dieta sexual", comenta Otto Ortiz mientras se peina ante el espejo.

Seguidamente, se escucha la voz de la mujer que dice: "Ven ahora, pero lávate con gel antibacterial todo".

Al escuchar la petición de su chica, el comediante comienza a echarse el líquido en varias partes de su cuerpo como las manos, la boca, la lengua, hasta que se da cuenta de que también debe desinfectar una parte principal de su anatomía: sus partes íntimas.

Sin embargo, dicha labor de frote no acaba de todo como él esperaba y a continuación le grita a su esposa: "Mi amor, vamos para dejarlo para otro día".

Esta no ha sido la única iniciativa que ha tenido Otto Ortiz para arrancar una sonrisa a sus fanáticos durante la alarma de confinamiento que ha desatado el coronavirus.

Hace unos días subió a su cuenta personal de Facebook el montaje de una fotografía con su rostro que presentaba a un hombre obeso acostado en una cama rodeado de pizzas, cajas de pollos fritos, paquetes de patatas y varios donuts. Junto a la publicación, bromeó con las siguientes palabras:

"Me dijeron que lo mejor era quedarse en casa. Llevo 10 días sin salir, he aumentado 53 libras, no tengo un medio y ya me está dando alterado la diabetes, el colesterol, la gota y los triglicéridos... pero cero coronavirus", bromeó el humorista sobe cómo se verá después de la cuarentena.

También, Otto Ortiz bromeó con un meme sobre la actividad sexual en estos tiempos de coronavirus, haciendo alusión a que tener relaciones íntimas reforzaba el sistema inmunitario y que nos hacía mucho más fuertes ante el virus.

A día de hoy, el coronavirus es un grave y real problema que azota la Isla desde dentro. El pasado martes, el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) dio la noticia de que se había registrado dos nuevos casos positivos de coronavirus, ambos ciudadanos cubanos, una cifra que elevan a siete el número de contagiados con el COVID- 19 en el país.