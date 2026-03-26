El ingenio de estos cubanos para usar la moto con apenas medio litro de gasolina en Cuba: "Se pasaron"

Un video publicado el pasado lunes en TikTok por la creadora de contenido ElyCubita_Vlog se ha viralizado mostrando cómo un grupo de cubanos ideó una solución casera para mover su moto con apenas medio litro de gasolina, ante la imposibilidad de conseguir combustible suficiente en la isla. El clip fue publicado originalmente en TikTok el 23 de marzo de 2026.

La autora describe la situación con humor y resignación: "No sé si te vas a reír con este invento que hicimos, pero te aseguro que esto es como gritar y volverse loco. Aquí hay medio litro de gasolina y no hubo otra opción que resolverlo así porque teníamos la necesidad de salir". La descripción del video resume todo en cuatro palabras: "RESOLVIMOS A DURAS PENAS...".

El clip acumuló más de 25.500 visualizaciones, 440 likes y 57 compartidos en pocos días, tocando una fibra sensible en una población que enfrenta la peor crisis de combustible en décadas.

El contexto que rodea este ingenio es demoledor. Desde enero de 2026, Cuba dejó de recibir petróleo venezolano, su principal fuente de abastecimiento histórica. El 7 de febrero, el régimen suspendió totalmente la venta de gasolina en pesos cubanos y canceló la comercialización de diésel para civiles, dejando disponible únicamente gasolina en dólares a través de la aplicación estatal Ticket, con un límite de 20 litros por turno.

El problema es que los cubanos cobran en pesos. Como explica la propia ElyCubita_Vlog: "El Estado solo te vende gasolina si tomas un turno a través de una aplicación de gas, por cierto, te venden en dólares y tú sabes que aquí nos pagan en moneda nacional y 1 dólar supera actualmente los 500 pesos cubanos".

En el mercado informal, el litro de gasolina oscila entre 4.000 y 6.000 pesos cubanos, equivalente a entre 6 y 8 dólares. Con un salario mínimo de apenas 2.100 pesos mensuales —sin actualización desde enero de 2021—, un solo litro de combustible puede costar el equivalente a mes y medio de trabajo.

Un cubano llegó a pagar 50.000 pesos por apenas 10 litros en el mercado negro, unos 100 dólares.

La aplicación Ticket, gestionada con Cimex, acumula listas de espera de entre 7.000 y 15.000 solicitudes por gasolinera, con solo 50 a 90 vehículos atendidos por día. El comediante Otto Ortiz reveló el miércoles que su turno era el puesto 15.551, estimando una espera de hasta 10 meses.

El ingenio mostrado en el video de ElyCubita_Vlog se inscribe en una larga tradición cubana de "resolver" ante las carencias del sistema: tanques ampliados en motos, bicicletas motorizadas conocidas como riquimbilis, adaptaciones a gas licuado y vehículos movidos con etanol de caña. Como concluye la propia autora: "Lo bueno que tenemos los cubanos es que siempre encontramos una solución a todo". Una frase que, en este contexto, suena más a grito de supervivencia que a celebración.