Arrestan y multan al cubano con el tatuaje "Cuba sí, Castro no"

El opositor cubano Ediyersi Santana Jobo, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fue arrestado y multado dos días después de haber divulgado en Internet el tatuaje de "Cuba sí, Castro no" que tiene en el torso.

Santana apareció el pasado 12 de octubre en un video de CubaNet, denunciando las pésimas condiciones en las que vive con su familia y en el que muestra el mensaje contra el régimen que lleva en su propia piel.

El opositor contó al mencionado portal, que el 14 de octubre estaba vendiendo piñas en la calle y, de repente, aparecieron tres patrullas y se lo llevaron a la primera unidad policial de Camagüey, donde le decomisaron las piñas y le impusieron $2000 pesos de multa.

Los oficiales que lo detuvieron, le dijeron que no tenían manera de ayudarlo debido al video en el que hacía poco él había mostrado "un cartel" y había formado parte de la divulgación de sus condiciones de vivienda.

"Realmente yo digo que ellos no me pusieron la multa por estar vendiendo fruta. Me siento maltratado. Me trataron en muy mala forma", explicó Santana.

La Policía no le entregó ningún documento o constancia del decomiso, que le permita reclamar o tener pruebas de lo sucedido.

"Ellos realmente me robaron la mercancía y me multaron", aseveró.

El activista teme que lo vayan a meter a prisión por impago de multa, ya que no tiene dinero para pagar esta y tiene otra pendiente de $3000 pesos bajo el Decreto-Ley 370, que se ha duplicado a $6000 pesos.

Ediyersi Santana cumplió 1 año y 6 meses de prisión por razones políticas, condenado por "desobediencia, resistencia y desacato".

Además de "Cuba sí, Castro no", tiene tatuados en su cuerpo otros mensajes como "No más Comunismo", "Cambio", "Ni un preso más".

"Los agentes de la Seguridad del Estado me han ofrecido ayudarme a cambio de que yo deje mi activismo político, pero así no estoy de acuerdo. Prefiero seguir viviendo en las condiciones que vivo para poder andar con mi frente en alto", contó a CubaNet en el video anterior.

"Los letreros que llevo los llevo en símbolo de protesta y por amor a Cuba la bella. Amo y lucho porque mi Cuba sea verdaderamente libre", afirmó.