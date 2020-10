Cubano se tatúa "Cuba sí, Castro no" en su torso

Un cubano grabó en su cuerpo un breve, pero enérgico mensaje político: "Cuba Sí, Castros No", como acto de protesta frente a las arbitrariedades del gobierno contra el pueblo de la isla.

"Los letreros que llevo los llevo en símbolo de protesta y por amor a Cuba la bella. Amo y lucho porque mi Cuba sea verdaderamente libre y para que (los gobernantes) cumplan la palabra que una vez ofrecieron y fue simplemente para engañar al pueblo", indica el cubano en entrevista concedida a Cubanet.

Ediyersi Santana es miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y ha estado preso por razones políticas. Fue sancionado por "desobediencia, resistencia y desacato". Cumplió una pena de 1 año y 6 meses de prisión.

Este activista defiende la idea de que Cuba no puede ser considerado un país libre si sus ciudadanos son censurados por expresar opiniones contrarias al gobierno tanto en las redes sociales, como en espacios públicos.

Estos ideales lo condujeron a colocar en su propio cuerpo mensajes como: "No más Comunismo", "Cambio", "Ni un preso más" y "Cuba Sí, Castros No".

"Los agentes de la Seguridad del Estado me han ofrecido ayudarme a cambio de que yo deje mi activismo político, pero así no estoy de acuerdo. Prefiero seguir viviendo en las condiciones que vivo para poder andar con mi frente en alto", aseguró Santana, quien reside en una vivienda de madera y muy humilde.

Ediyersi ha tenido apoyo de UNPACU para levantar la rudimentaria casa en que vive y al inicio de instalarse en ella recibió amenazas de desalojo por parte de la Seguridad del Estado en un intento más de amedrentarlo, pero no lo consiguieron.

Santana indicó que no estudió en su infancia porque su familia era muy humilde y vivían en zonas intrincadas, solo terminó el cuarto grado. Nunca ha trabajado para el Estado. Es cuentapropista y con la crisis sanitaria del coronavirus alega haberse quedado, como muchos emprendedores cubanos, sin sustento.

"He oído que van a subir el precio de la canasta básica, va a costar 180 pesos. Esta dictadura no ha hecho más que seguir reprimiendo al pueblo porque si subes el salario, pero suben también los precios de la alimentación no están haciendo nada. Están acabando de hundir al pueblo cubano", indicó Santana.

Ediyersi tiene un sueño, poder cambiar su situación de vida. Ha puesto sus esperanzas, como miles de ciudadanos en Cuba, en el fin de la dictadura y la llegada de un nuevo gobierno que permita al pueblo alcanzar lo que merece cualquier ser humano.