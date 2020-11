La cubana Lili Estefan le monta tremenda fiesta de cumpleaños a su hijo en Miami

Lili Estefan ha estado de celebración este fin de semana y como cada uno de los grandes acontecimientos que festeja la popular presentadora cubana, fue por todo lo alto y ha dejado constancia de ello en las redes sociales.

La presentadora cubana celebró el cumpleaños de su hijo Lorenzo Jr. y aunque el homenajeado no puedo acudir a casa porque se encontraba en la ciudad de Los Ángeles, eso no fue un impedimento para que se convirtiese en el gran anfitrión gracias a una gran réplica suya impresa que plantaron en la entrada de su residencia en Miami (Florida).

Primeramente, Lili dedicó a su hijo unas hermosas palabras a su hijo en su cuenta de Instagram acompañada por varias fotografías antiguas que forman parte de la vida de Lorenzo Jr.

"Happy 21st Birthday Lorenzito!!!!!!! He pasado el día rodeada de tus recuerdos!!!! Ya he llorado varias veces. I LOVE U SOOOOO MUCH! Soy una suertuda tenerte en mi vida y no puedo creer que tengo un hijo de 21 años y que sea el mejor hijo del mundo! Yo hubiese dado lo que fuera por ir a Los Ángeles y solo poder abrazarte papa, pero ya sabes. I can’t wait to hug you and celebrate you again !!!! I LOVE U CHEECH. Happy Birthday!!!! Feliz cumpleaños te amooooooooooooo", comentó la cubana.

La idea de plasmar en un cartón la imagen de Lorenzo Jr. fue de su hermana Lina, quien se apreció en casa de su madre con la figura logrando emocionar a su madre.

"Happy Birthday LORENZITO!!!!! miren lo que llegó hoy a la puerta de mi casa! Graciassssss Lina qué buena idea", dijo la cubana.

Como si fuera poco, la presentadora realizó una caravana virtual en las afuera de su casa donde varios amigos y familiares desde sus autos pasaron por la entrada a desearle al joven un feliz cumpleaños.

"Tengo un hijo que cumplió 21 años ayer y todavía no lo puedo creer, aunque sea a la distancia le doy gracias a Dios que pudimos celebrarte mi niño bello, qué bueno que te dimos la SORPRESA", expresó la cubana en otro post que resumió un poco el momento en el que hicieron testigo a su hijo del convite que realizaron en su honor.

Tal y como se puede ver en las instantáneas, en el fiesta estuvieron presentes varios miembros de la familia de Lili como los abuelos del joven, su hija Lina y su prima, la cantante cubana Gloria Estefan.

Aunque el día de su cumpleaños no pudo estar presente, Lorenzo Jr. tuvo su momento estrella de homenajeado días antes de que pusiera rumbo a Los Ángeles.

La familia se reunió dos semanas antes y todos juntos le cantaron feliz cumpleaños en una pequeña fiesta que realizaron en casa y en la que no faltó la tarta y la decoración de globos.

"Happy happy 21st Birthday Lorenzo!!!! Les comparto estas fotos que sacamos hace dos semanas atrás para recordar este cumpleaños en medio de la pandemia", añadió Lili.

La estrella de Gordo y La Flaca aprovechó también su jornada de trabajo en el programa de televisión para celebrar también con todos sus compañeros y televidentes el cumpleaños de Lorenzo Jr.

"Celebrando el cumpleaños de mi hijo Lorenzo", expresó Lili en Instagram junto a varias imágenes del momento que compartió en su perfil de Instagram y en las que se le puede ver disfrazada por Halloweeen.

