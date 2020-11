Bruno Rodríguez se indigna por la "lista roja" y cubanos le responden

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ha recibido un aluvión de críticas luego de publicar un tuit en el que se muestra indignado por la "lista roja", obviando las incontables listas que el gobierno cubano engorda día a día desde hace décadas.

"Las listas redactadas en #EEUU pretenden extrapolar el macartismo al odio extremista anticubano. La negación de visas, presiones y chantajes contra artistas e intelectuales de #Cuba refleja la decadencia moral de quienes sólo saben mentir y difamar", escribió Rodríguez Parrilla, que en apenas unas pocas horas ha recibido una lluvia de reacciones.

Entre las primeras está la del presentador Alex Otaola, impulsor de la "lista roja", con la que busca prohibir la entrada a Estados Unidos de artistas, periodistas e intelectuales cubanos simpatizantes del régimen de la isla.

"Es hora que sepan ustedes lo que se siente estar en las listas. Listas y listas que han convertido el pueblo de cuba en una masa de corderos hambrientos rumbo al matadero. Comiendo tripas y coreando sus consignas. Vergüenza de sistema y gobierno. #fueradelpoder #elcambioesya", escribió el conductor de Hola! Otaola.

La reportera de CiberCuba y activista de derechos humanos Iliana Hernández contestó: "Las listas redactadas en #Cuba por ustedes, mafiosos, pretenden extrapolar el macartismo al odio extremista anticubano, se les esta dando de su propia medicina, como se sienten? Así nos sentimos los que estamos en las listas de regulados, multados, etc".

"Ustedes tienen también en una lista a muchos opositores que no dejan salir ni entrar", tuitió el miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Yoandris Verane.

Por su parte, Efrén González cuestionó: "A mí tampoco me gusta la idea de hacer listas PERO: ¿Son ustedes, precisamente ustedes que se la han pasado y pasan haciendo listas y más listas y enlistando a todo el que no piensa igual y se atreve a protestar quienes vienen ahora a criticar las listas? Eso es RIDÍCULO".

"Ustedes hablando de moral. Y dónde dejan los regulados por el régimen,que no pueden viajar hacia la isla o fuera de ella solo por su manera de pensar . La hipocresía de ustedes no tiene límites", escribió otro internauta.

"La confección de listas de "regulados", y "traidores de misiones internacionalistas" continúan la política de odio y segregación del régimen #Cuba. La negación de entrada al país a médicos cubanos, deportistas, intelectuales, refleja la doble moral y el totalitarismo del gobierno", resaltó otro.

"Mi pregunta es: ¿y qué pasa con las listas de presos políticos, de médicos, de ingenieros, enfermeras, profesores, etc, etc que tiene el gobierno cubano para no dejarlos entrar al país?, ¿o es acaso que las listas sólo se ven de una orilla?", cuestionó un usuario.

"Bruno, ¿con qué moral hablas de negaciones de visas?... si ustedes le niegan la entrada a Cuba a los propios cubanos por solo expresar públicamente su forma de pensar. ¿Hablas de chantaje?... cuando ustedes “aconsejan” a los artistas cubanos que viajan a no hablar de política", asestó otro cubano.