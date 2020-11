Viral: Joven mexicano defiende al régimen cubano en video en TikTok

El joven tiktoker mexicano Jerónimo Zarco, conocido como Camarada Jerónimo y que se ha vuelto viral por hablar de marxismo y comunismo, dedicó uno de sus últimos videos a defender al régimen dictatorial de Cuba.

Aunque comienza diciendo que "Cuba es un país con muchos problemas", dedica su minuto de video a resaltar que la isla tiene un índice de desarrollo humano (IDH, que mide la calidad de vida a partir del PIB, la salud y la educación) más alto que países como México, Brasil, Perú, Colombia y China.

El tiktoker de 16 años aseguró que su video está dedicado a "combatir la desinformación, mitos y propaganda gringa que quiere manchar el nombre de Cuba, el socialismo y Latinoamérica".

"Cuba se ha enfrentado a constantes intervenciones imperialistas de Estados Unidos y resiste y resurge de ellos", asegura el osado influencer.

Si ya estas no eran muestras suficientes de su desconocimiento sobre la realidad de la isla, el mexicano señala que con la caída de la URSS, Cuba entró en una gran crisis, "de la cual Cuba se recuperó", unas palabras que han sido consideradas por muchos cubanos que han reaccionado a su video como una falta de respeto ante la profunda crisis económica, social y represiva en la que está sumido el país.

En su TikTok no podía faltar el tema de la salud gratuita: "Cuba es el país número uno con mayor densidad de médicos en el mundo, es uno de los países que mejor ha manejado el COVID y tiene desnutrición infantil cero".

Lo que no explica Jerónimo, es que el Gobierno cubano ha logrado controlar el coronavirus a golpe de represión, violación de derechos humanos y abusivas multas que triplican la mayoría de los salarios mensuales en la isla.

"Cuba resiste. Hasta la victoria siempre", es el toque final de este joven marxista para su polémico video.

TikTok / @camaradajeronimo

Jerónimo se ha hecho viral en estos últimos meses de cuarentena por hablar en TikTok acerca de marxismo, socialismo y comunismo.

TikTok / @camaradajeronimo

"Quiero informar de qué va cada movimiento porque hay mucha propaganda anticomunista que cierra totalmente el conocimiento sobre lo que en realidad es el comunismo", dijo en una entrevista reciente con Animal Mx.

Muchos cubanos han reaccionado al video de Jerónimo sobre Cuba: "Cuba no es lo que te dicen que digas, esa Cuba de la que tú hablas no existe", "Lo dice el niño que papá y mamá le han dado todo, desde su cuarto privado grabando con su iPhone e internet de banda ancha", "Por qué no se va a Cuba como una persona del pueblo y vive la miseria en carne propia y lo llevan al hospital del pueblo y así despierta de ese letargo comunista", "Dios mío, ese niño no sabe ni un poquito de la realidad de Cuba", "Este es un futuro politiquero de izquierda en mansiones de derecha".