La reacción de este cubano al enterarse de que va a ser padre: "Qué mala eres"

Una cubana identificada como Yane Princess (@yaneprincess1) captó un momento lleno de emoción al anunciarle a su pareja que será padre en un video publicado este miércoles en TikTok.

En el clip de 53 segundos, la joven lleva a su pareja con los ojos cerrados hacia una habitación donde había colocado un muñeco de peluche sobre una cama como símbolo del bebé en camino.

Al descubrir la sorpresa, ambos se abrazan emocionadamente en una escena que resume la alegría del momento.

De fondo suena la canción romántica «Yo por tu amor, volvería a vivir», cuya letra refuerza el tono sentimental del anuncio.

La descripción del video menciona a @mulatico, que sería la pareja de la creadora del contenido.

Este tipo de anuncios de embarazo grabados en video forman parte de una tendencia consolidada en TikTok entre parejas jóvenes cubanas, tanto en la isla como en la diáspora.

El formato consiste en sorprender a la pareja con objetos simbólicos —muñecos de peluche, chupetes o pruebas de embarazo— mientras se graba su reacción en tiempo real.

La comunidad cubana ha protagonizado varios de estos momentos virales en los últimos años. En enero de 2025, un cubano llamado Joaquín se hizo viral al reaccionar con saltos y gritos de euforia al encontrar una prueba de embarazo en el carrito de compras de su pareja, en un video que superó 54 millones de reproducciones.

En septiembre de 2024, la cubana Mara Herrera, radicada en Florida, reveló a su esposo que esperaban mellizos en un clip que acumuló más de 646,500 reproducciones.

En marzo de 2026, otro cubano recibió un chupete y dos pruebas de embarazo positivas dentro de un automóvil y reaccionó con sorpresa y alegría en un video que también circuló ampliamente.

Más recientemente, en mayo de 2026, el anuncio de embarazo del rapero Tekashi 6ix9ine junto a la cubana Aliday Alter generó polémica y superó 433,000 vistas en pocas horas.

La espontaneidad y emotividad de estas reacciones —llanto, abrazos, saltos de alegría— son los elementos que más impulsan la viralidad de este tipo de contenido dentro y fuera de la comunidad cubana en redes sociales.