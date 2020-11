¡Llegó la Navidad a casa de Jacob Forever! La Dura enseña el impresionante árbol que montó en su hogar

Si hay una familia de famosos cubanos que siempre se adelanta a la Navidad esa es la del cantante de música urbana Jacob Forever y este año no iba a ser menos.

Aunque aún falta más de un mes para que lleguen las fiestas de diciembre, el espíritu estival se ha apoderado de la casa del reguetonero y ya han montado en su salón un espectacular árbol navideño en el que no ha faltado detalle.

La pareja del reguetonero Diliamne Jouve, popularmente conocida como La Dura, ha sido la encargada de enseñar a sus seguidores cómo ha quedado este año la decoración de su árbol, el cual destaca por las luces, las cajas de regalo brillantes y los exuberantes adornos en tonos rojos, verdes y dorados.

"Bello", "Qué belleza de árbol", "Súper hermoso", "Wow es espectacular", "Digo de una casa de reyes y reinas", "Me encantó, quedó súper lindo", "Una obra de arte, que hagan muchas fotos y lo disfruten con la bendición de papá Jehovah. Bendiciones para su familia preciosa" y "All I want for Christmas is this árbol", le han comentado los admiradores de la influencer tras ver su precioso árbol.

El pasado año 2019 La Dura y Jacob Forever tampoco dejaron indiferentes a nadie con su decoración navideña. En aquella ocasión la pareja eligió para la Navidad un árbol compuesto por diferentes bolas en tonos azules, verdes y dorados que llegan hasta el techo de su residencia en Miami, Florida.

En su día, la familia presumió también de él y regaló a sus fanáticos entrañables imágenes junto al árbol que han quedado para el recuerdo.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.