¿Regalo de su nuevo amor? La Dura estrena un lujoso Rolls-Royce y las redes arden

La influencer cubana La Dura sigue dando de qué hablar. En medio de los rumores que la vinculan sentimentalmente con el empresario Jorge Carlos Pajón, la modelo encendió las redes al mostrar su nuevo y espectacular Rolls-Royce.
A través de sus historias en Instagram, La Dura compartió imágenes del lujoso automóvil blanco, decorado con un gran lazo rojo sobre el capó, y muchos ya se preguntan si se trata de un regalo de su nuevo amor.
“El bby de La Dura”, escribió junto a un video donde se aprecia el elegante interior del coche, con asientos de cuero bicolor —en tonos negro y naranja— y su inseparable bolso Hermès Birkin sobre el asiento.
Las publicaciones llegan apenas horas después de que una foto de Jorge Carlos Pajón portando un dije reconocido de La Dura reavivara los rumores de romance entre ambos. En redes sociales, los seguidores no han parado de comentar sobre la supuesta relación, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente el vínculo.
Mientras tanto, el lujoso Rolls-Royce parece ser el nuevo símbolo del estilo de vida de la influencer, que continúa mostrando éxito, independencia y glamour a sus millones de seguidores.
Entre mensajes de admiración y comentarios de envidia sana, muchos fanáticos coincidieron en que La Dura está viviendo una nueva etapa de prosperidad y amor, aunque todavía falte la foto oficial de la pareja.
Sin miedo al éxito, La Dura vuelve a demostrar que sabe brillar tanto dentro como fuera de las redes.
Preguntas frecuentes sobre el romance de La Dura y su nuevo Rolls-Royce
¿La Dura recibió un Rolls-Royce como regalo de su nuevo amor?
La Dura mostró un lujoso Rolls-Royce en sus redes sociales, lo que ha generado especulaciones sobre si es un regalo de su nuevo amor, Jorge Carlos Pajón. Sin embargo, ni ella ni Pajón han confirmado públicamente esta información.
¿Quién es Jorge Carlos Pajón y cuál es su relación con La Dura?
Jorge Carlos Pajón es un empresario vinculado sentimentalmente con La Dura tras la publicación de varias imágenes y coincidencias en redes sociales. A pesar de los rumores, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su relación.
¿Cómo ha reaccionado el público ante el posible nuevo romance de La Dura?
Las redes sociales han estallado en comentarios sobre el posible romance de La Dura y Jorge Carlos Pajón. Mientras algunos seguidores expresan admiración por la nueva etapa de la influencer, otros se muestran críticos o escépticos ante los rumores.
¿Qué ha dicho La Dura sobre su vida amorosa actual?
La Dura ha mantenido el misterio sobre su vida amorosa al no confirmar ni desmentir los rumores de su relación con Jorge Carlos Pajón. En redes sociales, ha respondido con humor y ha compartido mensajes de introspección y fortaleza personal.
