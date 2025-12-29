¿Regalo de su nuevo amor? La Dura estrena un lujoso Rolls-Royce y las redes arden

Vídeos relacionados:

La influencer cubana La Dura sigue dando de qué hablar. En medio de los rumores que la vinculan sentimentalmente con el empresario Jorge Carlos Pajón, la modelo encendió las redes al mostrar su nuevo y espectacular Rolls-Royce.

A través de sus historias en Instagram, La Dura compartió imágenes del lujoso automóvil blanco, decorado con un gran lazo rojo sobre el capó, y muchos ya se preguntan si se trata de un regalo de su nuevo amor.

“El bby de La Dura”, escribió junto a un video donde se aprecia el elegante interior del coche, con asientos de cuero bicolor —en tonos negro y naranja— y su inseparable bolso Hermès Birkin sobre el asiento.

Las publicaciones llegan apenas horas después de que una foto de Jorge Carlos Pajón portando un dije reconocido de La Dura reavivara los rumores de romance entre ambos. En redes sociales, los seguidores no han parado de comentar sobre la supuesta relación, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente el vínculo.

Mientras tanto, el lujoso Rolls-Royce parece ser el nuevo símbolo del estilo de vida de la influencer, que continúa mostrando éxito, independencia y glamour a sus millones de seguidores.

Entre mensajes de admiración y comentarios de envidia sana, muchos fanáticos coincidieron en que La Dura está viviendo una nueva etapa de prosperidad y amor, aunque todavía falte la foto oficial de la pareja.

Sin miedo al éxito, La Dura vuelve a demostrar que sabe brillar tanto dentro como fuera de las redes.