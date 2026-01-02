¡Escándalo en redes! Publican foto de La Dura con Jorge Carlos Pajón y para muchos ella "sin filtros es otra"

Vídeos relacionados:
Una foto de la influencer cubana conocida como La Dura junto al productor Jorge Carlos Pajón ha desatado un verdadero revuelo en las redes sociales durante las últimas horas. La imagen, publicada en una historia de Instagram por amigos de la pareja durante las celebraciones de fin de año, fue eliminada rápidamente, pero ya había sido capturada y compartida por el influencer Un Martí To Durako.
En la foto, se ve a Pajón abrazando a La Dura por la cintura mientras esconde el rostro en su hombro, un gesto que muchos interpretaron como una manera de mantener en bajo perfil su relación, que desde hace meses es un secreto a voces.
Sin embargo, lo que más comentarios generó no fue la cercanía entre ambos, sino el aspecto de La Dura, a quien muchos seguidores calificaron de “irreconocible sin filtro”. Los usuarios inundaron las redes con opiniones muy críticas, señalando que la influencer luce “muy distinta” a como aparece en sus fotos y videos de Instagram, donde suele mostrarse con una apariencia más estilizada, con un rostro y cuerpo envidiables.
“Pensé que era más alta”, escribió una usuaria, mientras otra comentó: “En las redes es wow y en vivo popi”. Otros fueron más duros: “Los filtros de La Dura los dejó en la casa final”, ironizó un seguidor.
La imagen, tomada en lo que parece ser una discoteca de Miami, muestra a La Dura con un vestido blanco ajustado y brillante, el mismo con el que aparece posando frente al espejo en su casa. Aunque el post original fue eliminado, el eco en las redes ya es imparable, con miles de comentarios que mezclan curiosidad, crítica y hasta burla.
Ni La Dura ni Pajón se han pronunciado hasta el momento sobre la polémica foto, pero en redes ya muchos hablan de “la primera controversia del 2026” en el mundo de los influencers cubanos.
Preguntas Frecuentes sobre La Dura y su Relación con Jorge Carlos Pajón
¿Quién es La Dura y por qué es conocida?
La Dura es una influencer cubana conocida por su presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte contenido relacionado con moda, lujo y su vida personal. Ha ganado notoriedad tanto por sus publicaciones como por su relación pasada con el reguetonero Jacob Forever.
¿Qué desató la polémica reciente sobre La Dura en redes sociales?
La polémica fue provocada por una foto en la que La Dura aparece junto al productor Jorge Carlos Pajón, causando revuelo por su apariencia sin filtros. La imagen fue rápidamente eliminada, pero ya había sido compartida por otros usuarios, generando críticas sobre su aspecto al natural.
¿Cuál es la relación entre La Dura y Jorge Carlos Pajón?
La relación entre La Dura y Jorge Carlos Pajón ha sido objeto de especulación en redes sociales. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente su romance, múltiples publicaciones y gestos en redes han alimentado los rumores de que están juntos.
¿Cómo ha respondido La Dura a las críticas en redes sociales?
La Dura ha preferido mantenerse en silencio respecto a las críticas y especulaciones sobre su vida personal. En ocasiones anteriores, ha compartido mensajes de reflexión en sus redes, destacando que cada persona es libre de opinar, pero sin confirmar ni desmentir rumores específicos.
