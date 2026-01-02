¡Escándalo en redes! Publican foto de La Dura con Jorge Carlos Pajón y para muchos ella "sin filtros es otra"

Vídeos relacionados:

Ver más

Una foto de la influencer cubana conocida como La Dura junto al productor Jorge Carlos Pajón ha desatado un verdadero revuelo en las redes sociales durante las últimas horas. La imagen, publicada en una historia de Instagram por amigos de la pareja durante las celebraciones de fin de año, fue eliminada rápidamente, pero ya había sido capturada y compartida por el influencer Un Martí To Durako.

En la foto, se ve a Pajón abrazando a La Dura por la cintura mientras esconde el rostro en su hombro, un gesto que muchos interpretaron como una manera de mantener en bajo perfil su relación, que desde hace meses es un secreto a voces.

Sin embargo, lo que más comentarios generó no fue la cercanía entre ambos, sino el aspecto de La Dura, a quien muchos seguidores calificaron de “irreconocible sin filtro”. Los usuarios inundaron las redes con opiniones muy críticas, señalando que la influencer luce “muy distinta” a como aparece en sus fotos y videos de Instagram, donde suele mostrarse con una apariencia más estilizada, con un rostro y cuerpo envidiables.

“Pensé que era más alta”, escribió una usuaria, mientras otra comentó: “En las redes es wow y en vivo popi”. Otros fueron más duros: “Los filtros de La Dura los dejó en la casa final”, ironizó un seguidor.

La imagen, tomada en lo que parece ser una discoteca de Miami, muestra a La Dura con un vestido blanco ajustado y brillante, el mismo con el que aparece posando frente al espejo en su casa. Aunque el post original fue eliminado, el eco en las redes ya es imparable, con miles de comentarios que mezclan curiosidad, crítica y hasta burla.

Captura Instagram / La Dura

Lo más leído hoy:

Ni La Dura ni Pajón se han pronunciado hasta el momento sobre la polémica foto, pero en redes ya muchos hablan de “la primera controversia del 2026” en el mundo de los influencers cubanos.