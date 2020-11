Yuliet Cruz derrocha sensualidad con un escotado jersey dorado

La belleza y sencillez de la actriz cubana Yuliet Cruz le han llevado a convertirse en una de las mujeres más deseadas dentro del entorno cultural de la isla. Además de su gran talento para la interpretación, la artista posee una naturalidad con la que también ha logrado ganarse a miles de seguidores que cada día siguen sus pasos en las redes sociales.

Basta que Yuliet Cruz suba una imagen a sus perfiles virtuales para que sus fanáticos caigan rendidos a sus pies. Así ocurrió con las últimas fotografías que compartió y en la que sale presumiendo de su lado más sexy y seductor enfundada en un jersey dorado que hacía resaltar su piel morena.

Junto a la publicación, compuesta de dos instantáneas en las que aparece con diferentes poses, la actriz escribió: "Dorado. Un color que revitaliza la mente, las energías y la inspiración".

De más está decir que el color dorado le queda a la artista a la perfección, un detalle del que también se han percatado sus admiradores y se lo han hecho saber a través de mensajes que le han dejado en post.

Entre ellos encontramos algunas bonitas palabras tales como: "Me encanta nena, estás bellísima con esa ropa", "El dorado te queda espectacular, preciosa como siempre", "Bella mujer, bello ser. No todos tienen el poder de cautivar sin hacer mucho y tú lo posees", "Me dejas sin palabras con tanta belleza y sensualidad, eres única", "Una diosa vestida de dorado" o "Ufff qué hermosa, muchas bendiciones eres espectacular", por tan solo mencionar algunos.

El pasado 1 de octubre Yuliet Cruz cumplió 40 años, una edad a la que llegó llena de energía y vitalidad y con el secreto de haber encontrado la fuente de la juventud, pues su belleza se mantiene tan intacta y fresca como siempre.

