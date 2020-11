El ataque de risa de Samuel, hijo de Yuliet Cruz y Leoni Torres, es todo lo que necesitas ver para alegrar tu día

No cabe dudas de que Samuel, el hijo menor de la actriz cubana Yuliet Cruz y el cantante cubano Leoni Torres, se ha convertido en la principal fuente de energía de la familia.

Su carisma, ocurrencias, buen sentido del humor así como su risa, contagian de alegría a sus padres y hermano mayor Sebastián, pero también a los seguidores que poseen los artistas en sus las redes sociales cuando éstos deciden compartir con ellos un pedacito de las andadas del pequeño de la casa.

Ese ha sido el caso del último vídeo que subió Yuliet Cruz a su perfil de Instagram y que captó uno de esos preciosos e inolvidables momentos de Samuel. En el audiovisual aparece la actriz junto a su niño sentados en el sofá de casa mientras el menor comienza a protagonizar una contagiosa risa a la que acaba sucumbiendo la propia artista.

"Ataque de risa", comentó la actriz junto al material que ha enamorado a sus admiradores.

Una vez más, Samuel logró encandilar con su dulzura y alegría a los incondicionales de la popular actriz, quienes no han tardado en mostrar su reacción en la propia publicación tras ver el gracioso momento.

"Qué lindo se ríe por favor", "Qué alegre Samuel, me encanta, besitos y bendiciones", "Qué lindo por Dios", "Es una belleza de niño", "Qué alegría más contagiosa, así da gusto", "El siempre tan bello y alegre. Le hace el día a cualquiera. Dios lo bendiga" y "Jajajajaja no he podido parar de ver este vídeo", le han comentado a Yuliet Cruz.

Hace unos días fue el padre de Samuel, Leoni Torres, quien se encargó de subir a su cuenta de Instagram otro de los adorables momentos del pequeño.

En esta ocasión, el intérprete de Recordándote publicó un vídeo en el que salía el menor en la casa llevando una mochila, casco y gafas de sol mientras se montaba en un patinete y cuando el cantante le preguntó para dónde iba, le respondió de lo más convencido que se iba para la escuela.

