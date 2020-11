Karol G habla sobre el éxito de su música: "Se trata de creer y trabajar"

Carolina Giraldo Navarro -más conocida como Karol G- no para de triunfar con su música. Primero fui Tusa, luego Ay Dios Mío y ahora la diva latina está en lo más alto de las listas con Bichota, su más reciente lanzamiento. Todos estos logros para su carrera en la industria la han llevado a reflexionar sobre como el trabajo y la confianza en uno mismo te llevan al éxito.

A través de Instagram, la joven artista quiso compartir esta reflexión con sus seguidores, donde además reveló que su intención este año fue lanzar música en solitario, sin colaboraciones y el resultado han sido dos de sus canciones sola están en el top 10 de Billboard.

"Este año hemos tenido 4 canciones que hacen parte del top 10 de las canciones más importantes del mercado latino en Billboard, 2 de ellas en solitario. Mi reto personal este año fue lanzar música sin feats y lograrlo por mi cuenta y la mejor parte de este increíble resultado es poder seguir llevando el mensaje de las grandes cosas que podemos lograr si sólo confiamos y actuamos", aseguró la colombiana en las stories de la red social, donde publicó una foto tomada durante el rodaje del videoclip Bichota.

"Todos somos super Bichotas en nuestro interior", añadió Karol G, que utiliza el término "bichota" para referirse a mujeres poderosas. "Se trata de creer y trabajar para que el resto del mundo pueda verlo también. ¡Gracias infinitas por tanto amor!", concluyó.

Instagram / Karol G

Sin duda, la carrera de Karol G está en uno de sus mejores momentos. Su último lanzamiento Bichota supuso un boom en las plataformas digitales y en apenas unas semanas su videoclip ha logrado alcanzar los 45 millones de reproducciones.

Mientras que la intérprete de Mi Cama está disfrutando de todos estos logros a nivel profesional, su prometido Anuel AA no está atravesando su mejor momento. Recientemente el puertorriqueño cambió su foto de perfil por un mensaje que reza: "Nos vemos en los Grammy y después... NO SÉ... NO QUIERO CANTAR MÁS".

Estas palabras dejaron muy preocupados a sus incondicionales, que no paran de preguntarse si está insinuando su jubilación prematura del mundo de la música.

